傅子純逝世後出現在攝影棚 梁佑南淚訴：他還是想念大家

雖然眼睛剛開完刀，梁佑南還是到場悼念傅子純。（圖／侯世駿攝）

傅子純日前因病猝逝，享年46歲，今（10日）起靈堂開放親友弔唁，好友梁佑南右眼因為黃斑部皺褶開刀，雖然還帶著紗布，仍到場與傅子純說說話。梁佑南透露傅子純逝世隔天，她進棚拍戲時，在鏡子裡看到傅子純走了過去，感傷地說：「傅子純還是很想念大家，很想念攝影棚 ，他這一生的任務很快就完成，希望很快能投胎轉世，跟大家碰在一起。」

雖然梁佑南不常與傅子純合作戲劇，但女兒方琦曾與傅子純拍過《黃金歲月》，當時方琦很沒自信，但傅子純不斷鼓勵方琦，還在收工時向方琦比讚，這個畫面剛好被攝影師捕捉下來，讓梁佑南大呼：「看到那張照片我超難過！」

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梁佑南分享傅子純的暖心事蹟。（圖／侯世駿攝）

梁佑南也分享了傅子純許多暖心舉動，像是過去自己常常被批評是虎媽，讓她十分走心，傅子純卻安慰她：「幹嘛在意虎媽這個名字？把孩子教好比較重要！」當兒子考大學時，梁佑南很希望兒子能讀數學系，剛好傅子純就是數學系畢業，便告訴梁佑南不要勉強兒子，讓孩子選擇自己喜歡的科系最重要，後來兒子讀了喜歡的心理系，讓梁佑南充滿感觸地說：「我跟兒子關係一度很緊張，後來就化解了，傅子純說我是個很棒的媽媽，給了我很深的擁抱。」

此外，梁佑南曾因為發胖覺得自己的身材很噁心，沒想到傅子純聽到後說「妳不胖啊」，接著把她公主抱起來，「第一次被公主抱竟然是是傅子純，但我要強調他老婆也在場！」回想起傅子純貼心的個性，梁佑南說：「真的要雞蛋裡挑骨頭，他最大的缺點就是不喜歡麻煩人，子純的離開給演藝圈最大的警惕，就是要注意身體的訊號。」

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