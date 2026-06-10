傅子純逝世隔天 梁佑南錄影化妝照鏡驚見他 淚崩「跟我比加油」

傅子純10日靈堂開放，女星梁佑南到場悼念。（黃世麒攝）

傅子純7日因急性血癌猝逝，10日家屬開放靈堂供親友追思，遺孀傅太太在廖家儀、兵家綺陪同下現身，傅太太全身白色素衣、臉戴墨鏡，憔悴感謝大家的關心。梁佑南右眼因為黃斑部皺褶開刀，早上回診後馬上趕赴靈堂，她受訪時透露8日進棚時，在化妝間鏡子看到傅子純走過去、並且跟她比加油，她淚崩向天上喊話：「傅子純，我會記得你說的每一句話。」

她曾經因為管教兒女問題，被外界冠上「虎媽」封號，傅子純貼心安慰，並且在她苦惱兒子要選數學系時，給出自己就讀數學系的建議，「我兒子最後選修心理學系，跟我的緊繃關係緩解了。」傅子純也鼓勵她、給予很深的擁抱：「妳是成功的媽媽，虎媽不一定代表不好。」她不捨傅子純離開，覺得他全身是優點，不喜歡麻煩別人是他最大缺點。

廣告 廣告

梁佑南女兒方琦是傅子純粉絲，帶女兒探班時，傅子純還幽默玩笑：「妳女兒眼光有問題。」梁佑南也說，傅子純就是很陽光男生，把歡笑帶給大家，隨時鼓勵晚輩，並且有一次聚餐時，她覺得自己很胖，傅子純直接把她「公主抱」，告訴她沒有這回事，讓她很感動。

顏曉筠和傅子純一起合作拍戲，她印象：「子純哥在片場還沒開始就很調皮，上戲就非常認真演出。」尤其感念《好運來》時，跟對方演對手戲被鼓勵，「他看得出來我對角色設計。」她受訪時一度哭到說不出話來，淚崩表示，當接收到噩耗時，腦中一片空白，拿手機感覺這世界靜止了，感受不到任何事，第一件事想到大嫂怎麼辦。她也回憶，傅子純很常拿她手勁很大跟大家開玩笑，「這一刻很想把你拍醒，但是我做不到。」

更多中時新聞網報導

頑童登雄蛋 A-Lin站台不想走

三班護病比 3階段時程出爐

破紀錄 健保補充費去年逾783億