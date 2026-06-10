傅子純逝世隔天 梁佑南錄影化妝照鏡驚見他 淚崩「跟我比加油」
傅子純7日因急性血癌猝逝，10日家屬開放靈堂供親友追思，遺孀傅太太在廖家儀、兵家綺陪同下現身，傅太太全身白色素衣、臉戴墨鏡，憔悴感謝大家的關心。梁佑南右眼因為黃斑部皺褶開刀，早上回診後馬上趕赴靈堂，她受訪時透露8日進棚時，在化妝間鏡子看到傅子純走過去、並且跟她比加油，她淚崩向天上喊話：「傅子純，我會記得你說的每一句話。」
她曾經因為管教兒女問題，被外界冠上「虎媽」封號，傅子純貼心安慰，並且在她苦惱兒子要選數學系時，給出自己就讀數學系的建議，「我兒子最後選修心理學系，跟我的緊繃關係緩解了。」傅子純也鼓勵她、給予很深的擁抱：「妳是成功的媽媽，虎媽不一定代表不好。」她不捨傅子純離開，覺得他全身是優點，不喜歡麻煩別人是他最大缺點。
梁佑南女兒方琦是傅子純粉絲，帶女兒探班時，傅子純還幽默玩笑：「妳女兒眼光有問題。」梁佑南也說，傅子純就是很陽光男生，把歡笑帶給大家，隨時鼓勵晚輩，並且有一次聚餐時，她覺得自己很胖，傅子純直接把她「公主抱」，告訴她沒有這回事，讓她很感動。
顏曉筠和傅子純一起合作拍戲，她印象：「子純哥在片場還沒開始就很調皮，上戲就非常認真演出。」尤其感念《好運來》時，跟對方演對手戲被鼓勵，「他看得出來我對角色設計。」她受訪時一度哭到說不出話來，淚崩表示，當接收到噩耗時，腦中一片空白，拿手機感覺這世界靜止了，感受不到任何事，第一件事想到大嫂怎麼辦。她也回憶，傅子純很常拿她手勁很大跟大家開玩笑，「這一刻很想把你拍醒，但是我做不到。」
其他人也在看
賴瑞隆哪像《鐵拳教育》？本尊都急封鎖留言
[NOWNEWS今日新聞]韓劇《鐵拳教育》近期在台灣引發熱烈討論，劇中聚焦校園霸凌、權勢家庭與政治人物子女爭議等情節，不少觀眾認為其中一名國會議員父親角色，類似於民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的現實情況，...
蔣萬安沒料？她戳穿致命傷：沒存在感的市長
[NOWNEWS今日新聞]隨著2026年底大選腳步逼近，首都政治攻防戰也逐漸白熱化，民進黨台北市長參選人沈伯洋近來拋出「大台北天際線」登山步道概念，頻頻與國民黨籍現任台北市長蔣萬安隔空交火，也讓外界質...
傅子純靈堂開放！翁家明曝曾勸他多休息 顏曉筠進門就淚崩：很想把你拍醒
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／新北報導男星傅子純7日驟然離世，享年46歲。而他的靈堂9日於板橋殯儀館旁生命會館設立，並在今（10）日下午13點讓親友前往現場拈香...
黃仁勳揭韓國大佬聚會內幕！點名他「1原因」包辦烤肉 認：我只負責吃
AI教父、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日登上南韓綜藝《劉QUIZ ON THE BLOCK》，除了分享創業歷程，也首度公開日前與南韓科技業大老們聚餐的私下互動畫面。被問到日前引發熱議的「兆元宴」（三燒會：三層肉＋燒酒聚會）內幕時，黃仁勳不但大讚韓式烤肉美味，還笑曝當天烤肉烤最勤的人其實是LG集團會長具光謨。
不是連勝文！蔡依珊「街頭開喝」同框小鮮肉被拍 男方驚人身分曝
紅豆食府千金蔡依珊2006年嫁給連勝文，婚後育有兩子，一舉一動都備受關注，而蔡依珊近日釋出到花博造訪酒吧的畫面，只見藏鏡人開玩笑表示「這是年輕人來的地方」，蔡依珊聽完後則妙回「拜託好不好，我很年輕」強調自己心境很年輕，幽默互動引發關注。蔡佩伶報導
補刀鄭朝方「奉旨提名」！徐欣瑩拋雙AI嗆聲
[NOWNEWS今日新聞]民進黨今（10）日舉行中執會，通過提名竹北市長鄭朝方，代表民進黨參選新竹縣長，終於讓竹縣的選舉態勢逐漸明朗。稍早，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩也做出回應，首先恭喜鄭朝方在經過長...
鄭麗文演講細節曝！他點評：高自信、缺內容
[NOWNEWS今日新聞]國民黨主席鄭麗文近期訪問美國，行程涵蓋多場智庫與閉門會談，其中僅一場在紐約曼哈頓的公開活動對外開放。參與現場的「USTaiwanWatch：美國台灣觀測站」成員指出，鄭麗文在...
江怡臻不拚連任另有布局？李四川親曝下一步
[NOWNEWS今日新聞]國民黨發言人、新北市議員江怡臻9日突然拋出震撼彈，宣布將不參與2026年新北市議員選舉，這讓外界開始揣測，她是否在為2028年立委選戰提前布局？也有人好奇，江怡臻是否會加入李...
黃仁勳9歲赴美「靠掃廁所賺錢」！親曝童年艱苦生活 成功關鍵只有1件事
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日登上南韓綜藝《劉QUIZ ON THE BLOCK》，節目今（10）日晚間播出，黃仁勳除了分享創業心法，也罕見談到妻子對自己人生的重要影響。當天他依舊穿著招牌皮外套現身，被問到何時開始建立這樣的穿衣風格時，他笑說自己身上的衣服全部都是太太買的。
黃山料遭炎上！《異色檔案》曾起底他「爆紅卻被討厭」的4大真正原因
台灣暢銷作家黃山料近日遭YouTuber多米多羅拍片公審，痛批其作品空泛、文筆薄弱，相關話題連日延燒。作為長年霸占榜首的現象級作家，黃山料評價極度兩極。YouTube頻道《異色檔案》主持人DK曾對此現象進行深度剖析，指出黃山料爆紅卻備受討厭的核心，源於其作品充滿高度商業化的精準計算，以及過往在金錢觀、憂鬱症及「家暴適合論」等議題上的頻頻失言，才讓這場大眾閱讀與文學品質的爭議持續擴大。
愷樂雙胞胎孕肚現形！42歲凍齡近況曝光 上海育兒生活全公開
愷樂在Instagram公開多張生活照，只見她戴著黑色報童帽、身穿白色亨利領（Henley Shirt）長袖上衣，坐在窗邊對鏡自拍，臉上掛著招牌甜笑，42歲的她氣色依舊紅潤，凍齡模樣絲毫看不出歲月痕跡。由於身材仍相當纖細，從正面幾乎察覺不到懷孕跡象，她也幽默在照片上寫下：「這時...
網傳「身障老人遭奴役20年」搬水泥！老闆嗆：死了就埋了 當地回應
《中國新聞周刊》報導，根據網傳影片，事件發生在河北省保定市清苑區臧村鎮劉莊村。一名頭髮稀疏、神情呆滯的老人正在搬運水泥，工作時未配戴口罩或任何防塵裝備。影片發布者指出，老人每天清晨5時許起床工作，每日需搬運超過20噸水泥，長期處於高強度勞動環境。不僅如此，涉...
這湯有毒！70歲嬤喝「瓠瓜排骨湯」慘送急診 醫揭「忽視1警訊」釀禍
食材一旦出現異味，應立即停止食用。腎臟科醫師洪永祥分享，一名70多歲婦人煮了一鍋瓠瓜排骨湯，發現瓠瓜帶有明顯苦味，但因不想浪費仍繼續食用，未料30分鐘後出現噁心、腹瀉等症狀，緊急送醫後確認為「葫蘆素中毒」。他提醒，不僅是瓠瓜，絲瓜、小黃瓜或南瓜等瓜類，若出現異常苦味，可能含有葫蘆素，食用後恐引發腸胃道刺激，甚至中毒反應，應立即丟棄，切勿再食用。
鄭麗文有可能出戰2028？吳崑玉曝「機率已達60%」：習近平認定的促統人選
國民黨主席鄭麗文1日開啟訪美之旅，鄭麗文行前曾公開表示，希望能與美國總統川普見面。對此，親民黨前文宣部副主任吳崑玉在風傳媒節目《下班瀚你聊》指出，在川普眼中，鄭麗文就是習近平的人，因此鄭麗文和川普見面的機率不高。川普上任後，中共開始用和平繁榮包裝，但骨子裡的戰狼本質並未脫去，提出和平繁榮實為批著羊皮的狼，而鄭麗文就是羊皮。 吳崑玉認為，情況不會太樂觀，因為......
5月CPI年增4.2%！美股開盤下探 台指期夜盤上下震盪千點
美國5月消費者物價指數（CPI）數據於當地時間週三（10日）公布，結果顯示年增率為4.2%，符合市場預期，而剔除食品與能源價格的核心CPI月增率則為0.2%，低於市場原先預估的0.3%。該數據稍微舒緩了市場對通膨壓力的擔憂，美股10日開盤小幅下跌。
兩棟屋頂全被吞噬！新莊驚見「空中垃圾山」
[NOWNEWS今日新聞]有網友在Threads分享新北市新莊區一處公寓頂樓，竟被堆成一座空中垃圾山。對此，新北市工務局與環保局做出說明，指出該處樓梯間雜物已於5月7日改善完成並依法裁處；至於引發熱議...
海馬士西濱首射！電腦異常火箭彈無法發射
[NOWNEWS今日新聞]陸軍第十軍團今（10）日於台中大甲溪出海口周邊實施第二日「115年重砲暨新式武器換裝驗證射擊」，國軍向美國採購的海馬士（HIMARS）多管火箭系統首度在西海岸進行實彈射擊，原...
富邦金前五月調整後EPS達11.36元 賺逾1個股本
富邦金子公司包括台北富邦銀行、富邦產險、富邦證券、富邦投信單5月及累計前5月獲利皆創歷史同期新高；富邦人壽單5月及累計前5月調整後獲利亦創下歷史同期新高紀錄。根據富邦金控揭露，透過其他綜合損益按公允價值衡量(Fair Value through Other Comprehensive Income，FVOCI...
【更新】桃市議員張肇良栽了！涉收賄護航違建聲押獲准 法院裁定理由曝光
桃園地檢署查出，民進黨桃園市議員張肇良涉嫌收賄，協助業者在農地違法興建倉庫，並關說時任桃園市政府農業局農地管理科高姓科長不查報拆除違建。檢調昨(6/9)日發動九路大搜索，並以涉犯《貪污治罪條例》等罪將2人當庭逮捕，向法院聲請羈押禁見。
PLG/靠防守贏下比賽！勇士主帥許晉哲談把伯朗鎖死策略：寧願讓他在禁區拿兩分
PLG總冠軍賽第3戰10日移師台北和平籃球館登場，臺北富邦勇士靠著洋將古德溫攻下全場最高25分，霍力飛也繳出13分、16籃板的雙十成績，終場以85：76擊敗桃園璞園領航猿，在7戰4勝制系列賽取得2：1領先。