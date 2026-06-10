傅子純過世4天....遺孀曬「私密登記結婚照」 淚喊：最棒的神隊友

〔記者蕭方綺／台北報導〕民視演員傅子純7日因急性白血病驟逝，享年46歲，噩耗震驚演藝圈，也讓親友及粉絲悲痛不已。與他攜手走過15年的圈外妻子Corrinna，在丈夫離世後連日透過社群平台抒發思念，今再度發文，字字句句都流露對亡夫的不捨，也曬夫妻昔日合照，令人鼻酸。

傅子純在2018年和Corrinna登記結婚，2人至今年已經在一起15年。Corrinna表示：「今晚你缺席沒來看我，但或許是有事要去忙，沒關係老公，你去忙該忙的，我可以的。」短短幾句話，道盡失去摯愛後的孤單與堅強。記後那天拍下的。」更感性表示，兩人攜手走過15年的點點滴滴，「15年的一切一切種種，都刻在我心上。」字裡行間滿是對丈夫的思念。

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談起傅子純，Corrinna不忘感謝對方一路以來的陪伴與守護，深情告白：「最棒的神隊友，最保護我的老公。」簡單幾句話，道盡夫妻多年來深厚的感情，也讓不少網友看了忍不住心疼。而傅子純的靈堂今下午1點起開放，可供親友悼念拈香。

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