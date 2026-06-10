傅子純遺孀哀慟「他不知道自己有血癌」！還原逝世當天：本人走到急診室

傅子純靈堂開放親友哀悼，遺孀（中）身穿白衣，10日出面感謝媒體關心，左為廖家儀、右為兵家綺。（黃世麒攝）

傅子純7日因急性血癌猝逝，噩耗讓人震驚，10日家屬開放靈堂供親友追思，藝人方馨、《新兵日記》錢君仲陪伴遺孀傅太太，接待親友在靈前拈香致意。傅太太全身白色素衣，臉上戴著墨鏡，掩去哭腫的眼睛，神情略顯憔悴，她點頭感謝媒體關心，「感謝大家對子純所有關心，對於他的愛，失去這麼好的先生，非常感謝大家關心，還有姐姐們一直陪著我，相信子純在天上會繼續努力。」

傅太太也提及，傅子純猝逝是很突然的，在醫院拿到死亡原因是白血球遽增併發肺炎（死亡證明書寫肺炎併發敗血症，疑似急性白血病），「他不是知道自己有血癌這件事，他有一點不舒服，不是在家裡離開、心臟驟停，是我們開車到急診，走到急診室，跟醫生交代不舒服症狀，才做了急診處理，送進ICU經過搶救才走。」

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傅子純遺孀（中）身穿白衣，10日出面感謝媒體關心。（黃世麒攝）

傅子純遺孀（右）在兵家綺（左）陪同下現身。（黃世麒攝）

她也說，「他進去之後醫生發現肺部發炎、有一點喘，在本人同意之下可能需要插管，他是自己同意插管，他是認為不舒服，沒有想過有這樣一天。」至於遺照選定，一旁陪伴的廖家儀表示，她心情沉重，這方面不多說，讓家屬回去休息。

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