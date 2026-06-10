傅子純遺孀憔悴守靈堂曝真正死因 淚崩「我們會找到彼此的」

傅子純遺孀佳綺（中）由兵家綺（右）、方馨陪同現身。李政龍攝



傅子純6月7日因急性血癌引發突發症狀搶救無效，享年46歲，靈堂設在板橋殯儀館附近的生命會館，今（6╱10）開放至親及演藝圈好友前往弔唁追思，方馨、翁家明、兵家綺、梁佑南、廖家儀、王燦等人都到場致哀，遺孀佳綺憔悴透露死因，死亡證明書上寫著「肺炎併發敗血症，疑似急性白血病」，哽咽：「我們不知道他有這樣子的疾病。」

與傅子純結婚8年的遺孀佳綺難掩悲痛，她透露是開車到急診室，再跟醫生交代這幾天不舒服的症狀，「拍X光發現肺部有一些發炎，當時他有點喘，是在他同意的情況下插管」。她悲痛地說：「我們沒有想過有這樣子的1天，真的沒有。」

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傅子純遺孀佳綺。李政龍攝

佳綺昨才透露在傅子純離世第2晚終於等到他入夢，而今則說：「今晚你缺席沒來看我，但或許是有事要去忙，沒關係老公你去忙該忙的。 我可以的。」她PO 出與傅子純登記結婚當天的合照對他說：「還記得這張照片嗎？是我們登記後那天拍下的。15年的一切一切總總都刻在我心上。最棒的神隊友，最保護我的老公，你是我的全部。」

今佳綺透露前天看到傅子純入夢，他的樣子很好、沒有病痛，「我不知道是不是有一點點太臨時了，他有一點迷茫」。雖然他沒交代什麼話，但她說：「我們會找到彼此的。」

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