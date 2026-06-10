傅子純遺孀現身靈堂「我們會找到彼此的」

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傅子純靈堂10日開放親友弔唁，妻子佳綺在好友陪伴下現身，首度對外說明丈夫病發到離世的經過。（鏡報 劉耀勻）

傅子純日前因急性血癌病逝，享年46歲。家屬今（10日）於板橋殯儀館附近生命會館設置靈堂，開放親友弔唁。妻子佳綺在方馨、兵家綺等好友陪伴下現身，除了感謝外界關心，也說明傅子純病發到離世的經過，難過的她透露出思念，「我們會找到彼此的。」

佳綺表示，夫妻倆事前完全不知道傅子純罹患血癌，發病前雖然有些身體不適，但從未想過情況會如此嚴重。她也澄清外界部分傳聞，強調傅子純並非在家中離世，而是在感到不舒服後前往急診就醫，甚至還能自行走進急診室向醫師說明症狀。

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她回憶，到院檢查後發現肺部已有發炎情形，也開始出現喘不過氣的狀況。當醫師告知可能需要插管治療時，傅子純是在意識清楚的情況下自行同意，「那時候他也只是覺得身體不舒服而已。」佳綺感嘆，一切發生得太突然，夫妻倆都沒想過會有這樣的一天。

針對外界關心的死因，民視公關補充表示，死亡證明書記載為「肺炎併發敗血症，疑似急性白血病」。

被問及遺照等後續事宜時，佳綺一度情緒激動說不出話，身旁的廖家儀則代為表示，佳綺今天主要是想感謝大家的關心，也因為外界對病情過程有些誤解，因此鼓起勇氣出面說明，至於其他細節暫時不便多談。

而談到這幾天最深的思念，佳綺透露前晚曾夢見傅子純。夢裡的他沒有說話，看起來沒有病痛，只是因為離開得太突然，神情似乎有些迷茫。最後她輕聲說道：「我們會找到彼此的，沒關係。」

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