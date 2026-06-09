傅子純遺容「像睡著一樣」高欣欣曝遺孀近況已少量進食

高欣欣發文弔念傅子純。（圖／翻攝自高欣欣 臉書）

46歲民視當家小生傅子純7日因急性血癌併發症猝逝，消息一出震驚全台，各界都感到相當遺憾與不捨。出道24年的他，日前才剛度假返台，卻因病情突然惡化，在人生高峰驟然離世，讓人措手不及。曾與他情同姐弟的高欣欣，第一時間趕赴醫院陪伴，強忍悲痛透露，在加護病房見到傅子純最後一面時，「就像睡著一樣，很平靜安詳」。

根據《壹蘋新聞網》報導，在戲劇與私下都與傅子純情誼深厚的高欣欣，是最早趕到醫院的藝人之一。她悲慟表示，當時看到護理師為他換好衣物後，傅子純的神情依舊平靜安詳，就像只是熟睡一般，讓她一時難以接受現實，甚至情緒潰堤對著遺體大喊：「在搞什麼東西呀！」藉此宣洩對弟弟提早離世的不捨與震驚。事後她也輕聲叮嚀他好好休息，並承諾會以姐姐的身分協助打理後事。

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傅子純的驟逝讓遺孀李小姐悲痛欲絕，連續兩天在社群發文傾訴對丈夫的思念。她提到9日夢見亡夫，感覺他身上已無病痛，但似乎對現況仍有些迷惘。她也在文中哽咽向丈夫道歉，坦言自己不夠堅強，心碎喊話：「如果你看到我哭，拜託不要理我，不要捨不得我，拜託。」高欣欣則透露，傅子純遺孀在親友陪伴下情緒有漸漸穩定當中，並開始少量進食。

高欣欣也在臉書發文悼念，回憶婚宴時傅子純義氣擔任「擋酒部隊」，還向大家驕傲說「欣欣姐很照顧我」的溫暖畫面。她感嘆弟弟才剛搬新家、剛錄完節目、也才剛旅遊回來，怎麼也無法相信這場突如其來的離別。目前民視已公布傅子純靈堂設於板橋殯儀館旁生命會館，10日下午1點起開放親友弔唁，現場不對外開放，以保留莊重安靜的追思空間，讓親友與演藝圈摯友陪他走完最後一程。

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