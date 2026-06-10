傅子純遺照帥氣造型曝光！靈堂開放首日遇大雨 演藝圈好友仍湧入送別

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記者徐珮華／台北報導

傅子純7日因「肺炎併發敗血症，疑似急性白血病」驟逝，享年46歲。靈堂今（10）日起開放親友弔唁，現場氣氛哀戚。傅子純遺照選用他生前最後一次參與節目錄影的造型，背景則以大片淺藍色天空襯托。

傅子純遺照造型與生前最後一次錄製節目相同。（圖／翻攝自《哈！真相大白了》YouTube）

傅子純生前最後一次錄影，是上月12日錄製哈林（庾澄慶）主持的節目《哈！真相大白了》。當時他身穿白色襯衫，外搭深藍色西裝外套，同一套造型如今也成為遺照畫面，呈現他一如往昔的陽光帥氣。

李千娜曾與傅子純飾演夫妻，如今也親赴對方靈堂致意。（圖／記者鄭孟晃攝影）

儘管今日大雨滂沱，仍有大批演藝圈好友到場送別，包括高欣欣、兵家綺、方馨、廖家儀、錢君仲、阿竿（阿甘）、翁家明、黃少谷、勇兔、林玟誼、顏曉筠、程雅晨、李千娜、米可白、余政鴻、胡嘉愛、張世賢、梁佑南、方琦、王燦、吳政澔、徐千京、周宇柔、吳迦樂、藍葦華、曾子益、李厚豪，展現傅子純生前好人緣。

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