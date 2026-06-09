傅子純隱瞞病情「父心痛曝過逝前2天對話」 靈堂因1原因不對外開放

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民視本土劇知名男星傅子純於7日因急性血癌病逝，享年46歲，突如其來的噩耗引發大眾對血液腫瘤疾病的討論。（翻攝自臉書粉專）

本土八點檔男星傅子純驚傳血癌病逝，享年46歲，噩耗震驚娛樂圈，眾多藝人紛紛發文悼念。對此，傅子純的父親也發聲，透露兒子「過世前2天還打電話聊天」，完全沒透露半點不舒服。

46歲的本土劇男神傅子純前天7日因急性血癌驟逝，曾與傅子純合作多部戲劇的男星藍葦華，近日也在社群平台發出長文陳痛哀悼，而傅子純的父親也在該篇貼文下方，心碎留言。

傅子純的父親強忍悲痛在文章下方留言發聲，透露傅子純從小到大，報喜不報憂，任何事情就是「不想造成別人的困擾，凡事自己承受」，並悲傷表示，兒子最近很常打電話給他，「尤其過逝前2天，還打電話跟我聊天，也沒說他身體不舒服，就是怕我擔憂。」沒想到再聽到兒子的消息，竟是死訊。

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傅子純直到生命的最後關頭，仍不願告訴父親病況，把最溫柔的關心留給父親，讓不少網友看了相當不捨，紛紛湧入下方留言為傅爸爸加油打氣，「傅爸爸保重，好好照顧身體」「子純會化作羽翼保護您的，請一定要好好的。」

據了解，傅子純靈堂今設在板橋殯儀館附近的生命會館，為保留安靜且莊重的追思空間，靈堂將不對外開放，明下午1點起僅供家屬、至親及演藝圈好友前往弔唁追思。

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