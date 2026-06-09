傅子純離世太突然！李㼈憶《意難忘》演父子 悲痛喊：當下希望是假新聞

記者王培驊／台北報導

《腎上腺母侵》首映會。（圖／記者王培驊攝影）

電影《腎上腺母侵》9日舉辦首映會，近期傅子純病逝消息震驚演藝圈，曾在《意難忘》中飾演傅子純父親的李㼈受訪時也難掩悲痛，直言看到新聞的第一時間根本不敢相信。李㼈回憶，傅子純剛進入民視時就是自己一路看著成長的後輩，兩人還曾在《意難忘》中飾演父子，「他是一個非常認真的演員，非常優秀，也非常有禮貌。」後來傅子純離開民視後，憑藉實力逐漸能夠獨當一面，讓他一直感到相當欣慰。

李㼈（左）出席電影首映會，提及曾和他是演父子的傅子純。（圖／記者王培驊攝影）

談及噩耗，李㼈忍不住感嘆：「太誇張了，這麼年輕。」他透露自己當時看到消息時，甚至希望是認錯人或假新聞，「我連去看新聞都不要看，我就希望它是假的。」語氣充滿不捨。除了談到傅子純，李㼈這次在《腎上腺母侵》中飾演心理扭曲的角色，被問到是否是演藝生涯最變態的角色時，他笑說：「這個角色連自己都不知道自己是變態。」甚至認為自己的所作所為都是正確的。

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李㼈表示，電影其實反映不少社會現象，最可怕的是很多人明明做錯事卻認為自己沒有錯，「你看到最壞的人，其實後面可能還有更壞的人。」他認為真正的魔鬼往往就藏在身邊。

至於片中一場揮刀自宮的震撼戲碼，李㼈被問到拍攝時是否有特別感受，他幽默回應，因為當天開著冷氣，加上拍攝需求，「風吹過去確實有點涼涼的感覺啦。」逗笑全場。至於會不會讓女兒看這部作品，他則大方表示女兒早已成年，也是演員，正好可以藉此看看自己如何詮釋角色。

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