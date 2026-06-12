傅子純離世6日！老婆開冰箱見「老公留下的貼心」 哀傷曝他「雨男」稱號：知道我不懂澆花

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傅子純夫妻。翻攝Corrinna Lee臉書

男星傅子純日前不幸過世，噩耗震驚演藝圈，也讓親友與粉絲悲痛萬分。在他離世多日後，與他相伴多年的妻子透過社群平台發聲，字裡行間流露出對亡夫的無盡思念與不捨。她透露這幾天天空不斷下雨，正符合丈夫生前的稱號，同時也感謝身邊好友與家人的陪伴，陪伴她度過這段最艱難的時刻。

傅子純於7日過世。民視提供

摯友家人一路陪伴 遺孀致謝致歉

傅子純的妻子在發文中提到，事情發生至今，身邊的親友都非常擔心她的狀況。其中，好友小錢與阿竿這對夫妻因為放不下心，每天都會貼心接送並一路陪伴在身旁，讓她由衷表示感謝。

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此外，傅子純的姊姊雖然平時工作繁忙，但這幾天幾乎也都抽空前來陪伴。面對外界的關心與擔憂，她也貼心地向大家致歉，表示「很抱歉讓大家擔心了」。

難忘貼心舉動 淚喊「真的好想你」

隨著丈夫的離去，家中留下的日常點滴更顯催淚。傅子純的妻子透露，打開冰箱還能看見「最貼心的老公冰箱裡一袋袋削好的芒果」，細心的舉動如今成了最戳心的回憶。她也感傷地提到，因為知道她不懂得澆花，所以老天爺才一直下雨。

看著空蕩蕩的家，她忍不住對亡夫深情喊話：「老公我好想你，真的好想你。」並透露夫妻倆生前早已約定好要找到彼此，字字句句令人動容。

傅子純妻子發文。翻攝Corrinna Lee臉書



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