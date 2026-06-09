傅子純靈堂不對外開放 父心痛曝過逝前2天對話
傅子純前天（6╱7）因急性血癌引發突發症狀搶救無效，享年46歲，靈堂今設在板橋殯儀館附近的生命會館，到民視表示目前家屬、至親好友正懷著沉痛心情處理相關後事，為保留安靜且莊重的追思空間，靈堂將不對外開放，明下午1點起僅供家屬、至親及演藝圈好友前往弔唁追思。
日前傅子純才剛結束印尼峇里島的度假行程，不料返台後，前天突然失去呼吸心跳，他父親透露：「子純從小到大，任何事情就是不想造成別人的困擾，凡事自己承受，最近很常打電話給我，關心我腳痛。」
傅爸爸心痛透露傅子純過逝前2天還打電話跟他聊天，「也沒說他身體不舒服，就是怕我擔憂」。白髮人送黑髮人的他不捨地說：「喪兒至痛，我只說怎麼了，我倆是最能溝通，最有話聊的父子。」
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