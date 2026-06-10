傅子純靈堂今開放！遺孀曝「登記結婚照」慟喊：今晚你缺席

傅子純享年46歲。（圖／翻攝自Corrinna Lee臉書）





民視八點檔當家男主角傅子純，因演出《新兵日記》爆紅廣受觀眾喜愛，6月7日因急性血癌引發突發症狀病逝，享年46歲。遺孀Corrinna連續3日在社群平台發文追思老公，今（10）日為傅子純靈堂開放首日，她發佈兩人登記結婚當天的合照，悲吐心聲：「今晚你缺席沒來看我。」

Corrinna今日在臉書發文提到，傅子純離世第三日缺席沒來看她，堅強的喊道：「但或許是有事要去忙，沒關係老公你去忙該忙的，我可以的！」傅子純靈堂於今日下午1點起開放親友拈香悼念，她將忙於操辦後事。

廣告 廣告

Corrinna、傅子純登記結婚當天合照。（圖／翻攝自Corrinna臉書）

Corrinna、傅子純登記結婚當天合照。（圖／翻攝自Corrinna臉書）

Corrinna與傅子純是在2018年登記結婚的，她接著說：「還記得這張照片嗎？是我們登記後那天拍下的，15年的一切一切總總，都刻在我心上。最棒的神隊友、最保護我的老公，你是我的全部。」

【本文由東森娛樂提供，未經授權，請勿轉載！】



更多東森娛樂報導

●快訊／《新兵日記》傅子純46歲病逝！最後發文曝光

●520才跟老婆慶祝！《新兵日記》傅子純病逝 經紀人發聲

●快訊／峇里島返台爆急性血癌！傅子純送醫不治

