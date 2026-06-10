傅子純靈堂今開放！ 遺孀曬「登記合照」淚喊：今晚你缺席沒來看我

傅子純遺孀今天曬「登記合照」。（翻攝自臉書）

本土八點檔男星傅子純因血癌病逝，享年46歲，今（10）日是靈堂開放的首日，其圈外妻子李小姐也貼出登記那天拍下的照片，「今晚你缺席沒來看我，但或許是有事要去忙，沒關係，老公你去忙該忙的」。

傅子純和愛情長跑多年的圈外人妻子在8年前結婚，2人日前才一起去峇里島。傅子純昨日下午突然失去呼吸心跳，家屬緊急將其送往淡水馬偕醫院進行搶救，但遺憾的是，由於急性病情來得過於凶猛，歷經數小時的全力搶救，最終仍無法挽回他的生命。

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傅子純的靈堂在今天開放，其妻李小姐今天也發文說，「今晚你缺席沒來看我，但或許是有事要去忙，沒關係老公你去忙該忙的，我可以的」。

「還記得這張照片嗎？是我們登記後那天拍下的」，李小姐貼出一張照片說，15年的一切一切總總，都刻在自己心上，「最棒的神隊友，最保護我的老公，你是我的全部」。而網友紛紛給予鼓勵，「加油」「子純哥永遠活在大家心中」。

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