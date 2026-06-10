傅子純靈堂開放首日 遺孀曬結婚登記照痛喊：今晚你缺席

八點檔男星傅子純7日因急性血癌病逝，享年46歲。靈堂於10日首度開放親友悼念；結縭8年的遺孀傅太太在社群分享兩人登記結婚當天的紀念照，感傷地寫下「今晚你缺席沒來看我」。

傅子純太太分享兩人登記結婚當天的紀念照。（圖／翻攝臉書）

傅太太10日在貼文中表示，傅子純今晚沒來夢中看她，「或許是有事要去忙，沒關係老公你去忙該忙的。我可以的。」她深情回顧兩人的生活點滴，「15年一切一切總總，都刻在我心上。最棒的神隊友、最保護我的老公、你是我的全部。」

傅太太連續三天在社群媒體曬照發文思念傅子純。（圖／翻攝臉書）

傅子純驟逝後，傅太太連續第三天在社群媒體發文思念。她8日先是發文，「失去你的第一晚，給我最棒最帥的神隊友，你這次玩笑開太大了，我笑不出來。」她痛心表示「心像是被撕開一半少了一塊」。

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傅子純7日因急性血癌病逝，享年46歲。（圖／翻攝民視八點檔 臉書）

而傅太太9日再度發文：「第二晚，我總算睡了一下，我終於見到你了老公。你身上已經沒有病痛。」她向亡夫道歉，「對不起老公我沒有很堅強，如果你看到我哭，拜託不要理我，不要捨不得我」；也喊話對方，「不是你的錯，你別怪自己。」令人鼻酸。

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