傅子純靈堂開放！翁家明曝曾勸他多休息 顏曉筠進門就淚崩：很想把你拍醒
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／新北報導
男星傅子純7日驟然離世，享年46歲。而他的靈堂9日於板橋殯儀館旁生命會館設立，並在今（10）日下午13點讓親友前往現場拈香悼念，靈堂不對外開放。而稍早吳政澔、顏曉筠以及翁家明也前來送他最後一程。
男星吳政澔分享了自己對於傅子純在片場時的印象，是個不藏私且無架子的前輩，且時常帶來歡笑，永遠都是用燦爛的笑容面對大家，因此他認為，如果今天傅子純在場也一定是面帶微笑與每一位來的親友開玩笑，最後他也向外界喊話，「謝謝子純哥留下的都是樂觀正面的事情，最辛苦的是留下來的人，希望給家人一點空間。」
接著，來到靈堂的女星顏曉筠一進來就情緒失控落淚，坦言在看到新聞的當下完全嚇傻，「拿著手機覺得這個世界好像靜止了，我第一個想到的就是大嫂怎麼辦？」想到一曾一起拍戲的過往更是再度忍不住落淚。由於顏曉筠過往打過手球，力氣較大，所以在一次要將男演員推倒的戲中，傅子純就開玩笑說：「怎麼飛這麼遠了！」甚至還笑著提醒其他人：「要小心喔，她力氣很大！」講到這她又再度淚崩，「想到子純哥的臉我就很捨不得，你說我力氣很大，我真的很想把你拍醒，但我真的做不到！」
至於與傅子純合作多部8點檔的翁家明表示，自己從《風水世家》時期就開始注意到傅子純，「我認為他是民視的未來之星。」而在一次綜藝節目上看到對方拉單槓，體力比自己好非常多，就此在心中留下深刻印象。接著，他也回憶，自己曾對傅子純説過，戲一檔接一檔拍不見得是好事，提醒對方要適度休息，而他更透露，傅子純之所以沒加入新戲《豆腐媽媽》是因為想休息，沒想到卻在這段時間驟然離世，讓他十分難過，「他是值得我們記住的，是永遠的男主角，很隨和幽默。」
其實擁有好人緣的傅子純，今天有許多演藝圈好友前來悼念，包括，高欣欣、兵家綺、方馨、廖家儀、錢君仲、阿竿（阿甘）、翁家明、黃少谷、勇兔、林玟誼、顏曉筠、程雅晨、李千娜、米可白、余政鴻、胡嘉愛、張世賢、梁佑南、方琦、王燦、吳政澔、徐千京、周宇柔、吳迦樂、藍葦華、曾子益、李厚豪、蔡昌憲、何豪傑、李岳峰導演女兒李怡慧、張志鴻導演、楊皓崴等人。
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