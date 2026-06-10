傅子純靈堂首日！僅開放親友悼念 遺孀曬結婚登記照淚喊：你是我的全部

[FTNN新聞網]記者陳崴淩／綜合報導

46歲男星傅子純因急性白血病於7日驟逝，今（10）日設置靈堂，僅開放家屬、至親與演藝圈好友到場悼念。遺孀李小姐也透過社群表達思念，並附上兩人當年結婚登記時的甜蜜合照，感性寫下15年來相處的點滴早已深深刻在心上，字裡行間滿是對摯愛的不捨。

男星傅子純靈堂已於今日設置，僅開放家屬、至親與演藝圈好友到場悼念。遺孀李小姐也在社群分享結婚登記日合照，聊表對丈夫的思念之情。（圖／Corrinna Lee臉書）

傅子純經紀公司表示，考量身邊親友目前心情仍相當沉重，靈堂將不對外開放，僅供家人、至親及演藝圈好友到場，希望保留一個安靜、莊重的空間，讓每一位前來的親友都能好好弔唁、追思。

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李小姐今日也在社群發文寫下，「今晚你缺席沒來看我」，透露昨晚雖然沒有在夢中與傅子純相見，但她相信對方只是有事要忙，也堅強地說，「沒關係，老公你去忙該忙的」，自己會把一切處理好。

她也提到，貼文中的照片是兩人結婚登記當天所拍下，畫面中夫妻倆輕靠著彼此，臉上滿是幸福笑容。李小姐不捨寫道，「15年的一切一切總總，都刻在我心上。」最後更向傅子純喊話，「最棒的神隊友、最保護我的老公，你是我的全部」，深情文字讓人鼻酸。

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