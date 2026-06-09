傅子純靈堂10日開放親友悼念

傅子純46歲猝逝，令親友們不捨。（資料照片）

46歲傅子純因急性血癌猝逝，所屬的經紀公司9日公布靈堂設置在板橋殯儀館旁生命會館，10日下午1點起開放親友拈香悼念。民視表示，由於目前家屬正懷著沉痛心情處理相關後事，為保留安靜且莊重的追思空間，靈堂將不對外開放，僅供家屬、至親及演藝圈好友前往弔唁追思。

傅子純驟逝，和他結婚8年的愛妻悲痛欲絕，連2天發文淚訴心聲，9日提到睡夢中見到了老公，寫道：「你身上已經沒有病痛，只是還有些迷惘正在努力瞭解情況。」她先說對不起，承認自己沒有很堅強，「如果你看到我哭，拜託不要理我，不要捨不得我。」她也提及，雖然老公食言，沒能相伴一輩子，她心痛但不責怪，「不是你的錯，你別怪自己。」字裡行間讓人不捨。

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家屬承受巨大悲傷，傅子純的父親哀慟表示，「子純從小到大，任何事情就是不想造成別人的困擾，凡事自己承受。」他透露，兒子最近很常打電話給他、關心他的腳痛，尤其過世前2天，還打電話跟他聊天，沒有表達身體不舒服，就是怕他擔憂，他喪兒至痛：「我們是最能溝通，最有話聊的父子。」

高欣欣曾和傅子純合作《娘家》，殺青後依舊把他視為弟弟，她日前接到消息馬上趕往醫院，傅子純已搶救無效，看到他的遺容，就像睡著一樣，很平靜安詳，她難過到無法接受，還忍不住罵他：「在搞什麼東西呀。」她不捨地要傅子純好好休息，允諾會幫忙一切，她和好友們都陪在傅太太身邊，曝傅太太情緒漸漸穩定、開始少許進食。