傅子純頭七今舉行！遺孀凌晨發文淚喊「記得回家看兒女」 慟憶亡夫：本想帶你到處走

[FTNN新聞網]記者陳崴淩／綜合報導

本土劇男星傅子純7日因急性白血病併發症驟逝，享年46歲，噩耗震驚演藝圈。傅子純頭七儀式今（12）日舉行，，並不捨喊話：「明天頭七不准再去看別人了，記得回家看看兒子、女兒。」字字句句令人鼻酸。



傅子純7日因急性白血病併發症驟逝，頭七儀式於今日舉行。遺孀李小姐凌晨在臉書發文，曬出兩人過去甜蜜合影剪輯，心碎表示多希望這一切只是一場夢。（圖／Corrinna Lee臉書）

李小姐凌晨1時半許透過22秒影片，回顧夫妻相識相戀以來的點滴，畫面中兩人笑容滿面、親密相依，感情深厚。她回憶，傅子純曾提到「可能要休息一檔戲」，當時她已打算帶著丈夫到處旅遊，「好好到處走走豐富藝術氣質」，沒想到兩人上月底才開心結束峇里島度假，返台後卻從此天人永隔。她悲痛寫下：「多麼希望這一切只是夢，一覺醒來你還叫我聲『寶貝』。」

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事實上，傅子純與李小姐結婚8年膝下無子，文中提到的「兒子、女兒」是夫妻共同撫養的兩隻貴賓犬「咪嚕」與「咪酷」，兩人過去也常在社群分享牠們的日常，視如家人般疼愛。傅子純靈堂已於10日設置，僅開放家人與演藝圈好友前往悼念；李小姐連日堅強處理後事，也透過社群抒發對亡夫的思念，讓外界看了相當不捨。

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