傅子純頭七將至！家屬傳有意「在這樹葬」經紀公司曝真相

娛樂中心／周希雯報導

民視八點檔男神傅子純7日因急性血癌病發，送醫搶救後不幸病逝，享年46歲；日前靈堂首度開放弔唁、但僅供親友悼念，除了遺孀首度現身，眾多圈內好友也強忍悲痛、前往送他最後一程，現場氛圍悲痛。明（13）日即將迎來傅子純「頭七」，傳出家屬有意安排樹葬，也已找好長眠地，經紀公司對此也做出回應。

傅子純無預警驟逝，令親友們悲痛不已，其中承受喪夫之痛的妻子Corrinna，近日更數度透過社群平台抒發思念與悲傷，字字句句令人鼻酸。明（13日）就是傅子純頭七，Corrinna也難過寫下，「多麼希望這一切只是夢，一覺醒來你還叫我聲『寶貝』。明天頭七不准你再去看別人了，記得回家看看兒子、女兒」、「老公我好想你、真的好想你 ，約定好的要找到彼此」。

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傅子純頭七將至…傳家屬有意「在這樹葬」已找好長眠地？經紀公司曝真相

傅子純（右）離世，令愛妻悲痛不已。（圖／翻攝「Corrinna Lee」FB）

另外，近日傳出家屬有意為傅子純安排樹葬，而且已經找好長眠地，經紀公司也對此回應「目前都還沒確定，有確定的日期跟地點會一併提供給大家。」另外，靈堂目前僅供家屬、至親及演藝圈好友前往弔唁追思，希望粉絲及外界給予必要的空間與時間，讓家人能夠平靜陪伴與送別摯愛親人。

傅子純頭七將至…傳家屬有意「在這樹葬」已找好長眠地？經紀公司曝真相

傅子純遺孀（中）現身靈堂。（圖／民視新聞資料照）

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