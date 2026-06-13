傅子純頭七！「媽媽」慟憶私下貼心暖舉 淚揭剪短髮真相

〔記者李紹綾／台北報導〕民視小生傅子純7日因急性血癌驟逝，享年46歲。今(13日)逢祂的「頭七」，在民視八點檔《好運來》中飾演媽媽的蔡燦得，於臉書發出長文弔念「兒子」，字字句句充滿不捨。

回憶起當時戲裡的婚禮重頭戲，蔡燦得意外中刀倒地身亡、傅子純在現場哭到撕心裂肺，這一幕至今仍讓無數觀眾動容，怎料現實人生卻是「兒子」先走一步，讓大批影迷看了再度破防。

許多人其實都是透過合作演員的發文，才真正了解私底下的傅子純究竟有多好。蔡燦得透露，自己台語其實不夠輪轉，傅子純發現後，總會默默貼心地伸出援手，「你會幫我把台語台詞改成最順我口的說法，再偷偷教我，不讓我有不得不照著說的壓力。你會在我場次好多好多好累的時候，用搞笑來讓我舒壓，即便你也已經好累好累了」。

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戲外的蔡燦得其實只大傅子純5歲，卻因為劇情設定必須扮演母子。這種在八點檔常見的安排，傅子純卻一直放在心上，甚至認真向她致歉，她寫道：「你曾經很認真的跟我道歉，就只因為我們才差五歲卻要演母子的這種在戲劇裡很常有的狀況，你說你很不好意思我要因此扮老妝，你甚至還去剪了頭髮，想讓自己看起來更小一些，好讓我可以在戲裡漂漂亮亮。」

面對好友突然從人生舞台畢業，蔡燦得透露自己這幾天在拍戲現場，情緒都深受牽動：「這幾天我在劇組的角色有一句台詞是：『你們不知道他人有多好！』我每次講都想到你。而現在，大家都已經更知道你是一個多好的人了，你卻已經不在了。」

為了好好向這位溫暖的夥伴道別，蔡燦得強忍著多日的悲痛，一直等到心情沉澱才動筆：「好多天了，我不想在忙碌奔波中隨隨便便寫些什麼，因為你也不會隨隨便便的對我，畢竟在我們只是剛剛認識的那種朋友的時候，你就絲毫不囉嗦的在認識的第一分鐘就對我那麼那麼好。」貼文最後，她溫柔留下對老友的深切祝福：「願你帶著大家的祝福，去更好的地方。真的是很捨不得你，我特別的朋友。」

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