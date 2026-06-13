傅子純頭七！王彩樺哀痛發聲 深夜抄心經迴向：怎麼就這樣離開

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娛樂中心／蔡佩伶報導

八點檔演員傅子純7日因急性血癌驟逝，享年46歲，噩耗一出震驚整個台灣演藝圈。頭七這天，曾跟傅子純有過戲劇合作的王彩樺深夜悲痛發聲，表示至今仍不敢相信傅子純離世。

王彩樺形容傅子純是很優秀的人，她坦言得知噩耗當下人正好在美國，她還緊急致電給女星羅巧倫確認消息，死訊經證實後，王彩樺心情難過不已，「怎麼就這樣離開我們」，內心充滿不捨，不過王彩樺如今能做的僅有抄心經迴向給傅子純，希望傅子純在另個世界能到佛祖身邊。

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其實，傅子純驟逝後，遺孀曾數度透過社群發聲，昨（12日）提到這幾日陰雨綿綿，「真是符合你的『雨男』稱號」，悲痛訴說對於傅子純的思念，字字句句令人鼻酸。

王彩樺抄心經迴向給傅子純。（圖／翻攝自臉書）

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