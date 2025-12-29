傅子純驚爆「藏私生子」孩子的媽竟是蘇晏霈？他曬合照親自回應了

四季線上/林佩玟報導

男星傅子純日前主演的民視《好運來》殺青了，接連演出多部八點檔的他，終於可以好好的休息一下。許多網友好奇之後是否會加入《豆腐媽媽》演出陣容，但目前尚無相關消息，傅子純也感性表示「期許下一次見面….能帶給觀眾全新不一樣的角色」！

傅子純與勇兔《好運來》首次演CP深受觀眾喜愛。/ 翻攝傅子純臉書

而網路上頻頻傳出「傅子純有私生子」的消息，孩子的媽媽正是合作拍戲多年的蘇晏霈，私生子則是童星王宥謙，引來這三人不禁大笑一番，傅子純還曬出在《好運來》殺青宴的合照，開玩笑寫下「傳說中私生子的媽媽蘇晏霈」。但這一切都是假消息，可能因在民視八點檔傅子純與蘇晏霈好幾次被配對成CP，加上王宥謙曾在台劇《老鼠捧茶請人客》演過子純的兒子，所以就這樣被誤會誤傳。

網路瘋傳「傅子純與蘇晏霈有私生子」的假消息，三人大笑曬合照。/ 翻攝傅子純IG

傅子純與蘇晏霈可能多次在民視八點檔被配對成CP，因此被誤會誤傳。/ 翻攝傅子純臉書

事實上，傅子純與圈外女友愛情長跑多年，早已於2018年登記結婚，兩人感情非常穩定，育有兩個寶貝毛孩子，傅子純也不時會曬出與老婆的甜蜜合照，甚至放閃直呼「寶貝老婆」，讓網友看得也被這幸福的氣息渲染。

傅子純與老婆近日與好友許仁杰的聚餐合照。/ 翻攝傅子純臉書

