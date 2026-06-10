傅子純驟逝原因曝光 妻哽咽還原急診過程：他不知道自己有血癌



藝人傅子純驟逝後，遺孀Corrinna今天（10日）在好友廖家儀、兵家綺陪同下現身靈堂，並接受媒體訪問。她先感謝外界這段時間對家屬的關心與愛護，也哽咽表示，雖然失去這麼好的先生讓她非常痛心，但仍很感謝身邊朋友一路陪伴，相信傅子純在天上也會繼續努力，保佑大家。

罹血癌前毫不知情 妻淚揭最後就醫過程：他還自己走進急診

外界對傅子純罹患血癌一事相當震驚。Corrinna說明，家屬事前並不知道傅子純有相關疾病，「基本上我們是不知道自己有這樣子的疾病的，他是不知道的」。她表示，最後在醫院診斷書上寫的是「白血遽增，併發肺炎」，整起情況非常突然，並不是原本就知道他罹患血癌；死亡證明上則記載為「肺炎併發敗血症，疑似急性白血病」。

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Corrinna還原當天狀況，傅子純發病前只是感覺有些不舒服，並非在家中離世，也不是心臟驟停。她說，當天是兩人一起開車到急診，傅子純下車後還能走進急診室，並向醫師說明這幾天身體不適的症狀，後續才進行相關檢查與處置，之後送進加護病房搶救，最後仍回天乏術。

她回憶，傅子純到院時主要是不舒服，經過X光檢查後，醫師發現肺部有發炎情形，加上他有些喘，便告知在這樣的狀況下可能需要插管，也詢問是否同意。Corrinna表示，「他是自己同意要插管的」，當時傅子純可能也以為只是身體不舒服去看醫生，沒有人想到會變成這樣。

夢見傅子純了 心碎吐一句「我們會找到彼此」惹哭眾人

面對媒體追問遺照等細節，在一旁的廖家儀說，Corrinna今天心情相當沉重，主要是希望出面感謝大家關心，也因外界對病情過程有些誤解，才鼓起勇氣親自說明，至於其他細節暫時不多回應。

被問到是否夢見傅子純，Corrinna表示昨晚沒有，但前一晚有在夢裡看到他。她形容，夢中的傅子純可能因為事情發生得太突然，看起來有些迷茫，不過她也說，「我們會找到彼此的，沒關係」。（責任編輯：王晨芝）

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