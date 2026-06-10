傅子純驟逝後竟「顯靈」攝影棚 梁佑南眼睛剛動刀噴淚道別！曝暖男「唯一缺點」：不可多得好人
46歲傅子純7日驟逝，讓親友都相當悲痛，10日靈堂開放親友弔唁，才剛動完眼睛手術的梁佑南也到場受訪，還透露8日到民視攝影棚準備錄影時，一起身還從鏡子看到傅子純身影，認為他掛念大家，特地回到最熟悉的工作環境看看大家。
梁佑南提到，女兒方琦視傅子純為偶像，剛開始加入戲劇演出時，不知道怎麼上手，傅子純特地跟她聊天，讓她放鬆，甚至自己收工後，也留下來陪伴方琦，讓梁佑南大讚，傅子純真的是一個「不可多得的好人」。方琦想要跟傅子純合照，他非常紳士，站得直挺挺，梁佑南親自「調整」動作，讓傅子純搭肩方琦，傅子純還笑喊：「怎有這樣丈母娘？」
傅子純安慰梁佑南別在意被稱「虎媽」 幫忙化解親子矛盾
傅子純還幫梁佑南協調親子問題，梁佑南曾被指「虎媽」，感到非常難過，在化妝室向傅子純抱怨：「怎麼都沒人聽我為什麼要這樣要求？」傅子純送上溫馨擁抱安慰，並對她說：「妳幹嘛要那麼在乎『虎媽』這個名詞，我們把孩子教好比較重要。」
梁佑南的兒子考大學時，她認為兒子的成績好，應該要讀數學系，也是數學系的傅子純勸她不要勉強小孩，因為數學系真的很辛苦。最後梁佑南讓兒子自己決定讀心理系，孩子讀得很開心，傅子純也讚搞不好心理系比數學系更有出路，梁佑南感動表示：「我聽了傅子純的話，跟兒子關係緊張就化解了。」
安慰梁佑南身材好 傅子純當場超Man公主抱
梁佑南形容，自己雖然是前輩，但自認戲劇成就沒有傅子純高，且自己受到對方更多開導。有時自己覺得表現不夠好，傅子純還會安慰她，導演都覺得過了，就不要再糾結，把精力放在下一場戲，「妳就贏了！」有一次聚餐，梁佑南嫌棄自己太胖，傅子純竟立刻把她公主抱起來，直誇：「妳沒有胖！」梁佑南強調，當時傅子純老婆也在場。
梁佑南形容，若硬是要「雞蛋裡面挑骨頭」說出傅子純的缺點，「就是他不喜歡麻煩別人，什麼事情都自己扛起來。」也嘆，傅子純驟逝，給藝人朋友們要照顧好身體的警訊。
被問到這幾天有沒有夢到傅子純？梁佑南驚曝，因眼睛動刀，她戴墨鏡拍戲，8日下午3點多，竟在化妝室鏡子中見到傅子純身影，還對大家比出「加油」的手勢，她當場驚呼：「子純！」一旁江俊翰問她看到什麼，獲知後獻上擁抱，彼此安慰。
梁佑南形容，傅子純應該很想念大家，在攝影棚、化妝室最熟悉地方晃一晃，給大家打氣加油，「他這一生任務很快完成，倉促倉促離開，希望他很快投胎轉世，再跟大家碰在一起。」
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