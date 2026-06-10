傅子純驟逝...梁佑南隔天「驚見他走進化妝間」 淚揭最後身影

梁佑南上週右眼因為黃斑部皺褶開刀。(記者陳奕全攝)

〔記者蕭方綺／新北報導〕民視當家小生傅子純7日因急性白血病病逝，享年46歲，噩耗震驚演藝圈。高欣欣、兵家綺、方馨、廖家儀、翁家明、黃少谷、勇兔、林玟誼、李千娜、米可白等人今都到靈堂拈香致意，過去多次在八點檔合作的梁佑南受訪時心痛直呼，傅子純是「不可多得的弟弟」，還說自己在傅子純過世隔天，似乎在民視攝影棚內「看見傅子純的身影」。

梁佑南上週右眼因為黃斑部皺褶開刀，7日出院後得知傅子純過世噩耗，以為是造謠、有人在開惡劣玩笑，直到確認死訊後在醫院忍不住痛哭，她女兒還不斷告訴她「媽媽妳眼睛開刀不能哭」。

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梁佑南難忘傅子純的好。(記者陳奕全攝)

隔天她進民視攝影棚拍戲，她說當時對完詞準備起身進棚，沒想到一轉頭，竟然從鏡子裡看到傅子純走過去，一旁的江俊翰發現異狀，連忙關心她，梁佑南則說：「我看到傅子純走進化妝間了。」江俊翰聽聞隨即給她一個深深的擁抱。梁佑南感傷說：「我覺得子純還是想念大家、想念攝影棚，化妝間是他最熟悉的地方。」

接著梁佑南談起這位暖心老弟，梁佑南回憶自己以前管教小孩比較嚴格，常被外界貼上「虎媽」、「鴨霸」的標籤，有天她在攝影棚因為沒人理解她的用心而難過，傅子純見狀立刻跑過去給她一個溫暖的擁抱，安慰她：「姐，為什麼要在意虎媽這個名詞？我們把小孩教好比較重要。」

梁佑南難忘傅子純的好。(記者陳奕全攝)

甚至連梁佑南小兒子當年考大學，她認為小孩功課好，不讀數學系、當數學老師很可惜，和兒子意見相左，導致母子關係緊張，也是傅子純在一旁開導，畢竟他過去讀靜宜大學數學系，用經驗談告訴梁佑南「不要勉強你兒子念數學系，這很辛苦，照他的想法念」，她兒子後來選自己想要的心理系，母子心結也因此化解，傅子純還讚她是「成功的媽媽」。

最讓梁佑南難忘的是某次私下聚餐，她沮喪地抱怨自己變胖、變得很噁心，結果傅子純二話不說，當著自己老婆的面，直接把梁佑南「公主抱」抱起來，溫柔安慰她「妳一點都不胖」。梁佑南破涕為笑說：「我人生第一次被男生公主抱，竟然就是傅子純，當時他老婆也在場！」

傅子純生前對工作極度敬業，梁佑南指出若硬要從這樣完美的人「雞蛋裡挑骨頭」，那就是他任何事都自己扛、不喜歡麻煩別人。她昨晚看傅子純生前最後上節目，也是錄製哈林主持的《哈！真相大白了》的身影，那時就覺得傅子純的精氣神不太好，但他還是挑戰成功拿下了最高階段冠軍。

傅子純曾對她說：「就這樣啊，沒接戲拍戲就沒元氣。」但梁佑南如今痛心呼籲，這場悲劇給了演藝圈最大的警惕，「不是一定要拍戲才堅持身體，要時刻處於最好的狀態，才接下所有工作。身體給了訊號，該健檢就健檢、該看醫生就看醫生。」

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