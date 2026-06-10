傅子純驟逝！白冰冰聞訊「心情墜谷底」曝與遺孀私下交情

傅子純7日突病逝，享年46歲。（圖／翻攝自傅子純臉書）





民視八點檔當家男主角傅子純，因演出《新兵日記》爆紅廣受觀眾喜愛，6月7日因急性血癌引發突發症狀病逝，享年46歲。日前剛從越南返台的白冰冰，聽聞傅子純離世的噩耗，心情也瞬間盪到谷底，並曝光雙方交情。

白冰冰與傅子純的老婆是旅遊同好，曾一起同遊日本、新加坡，聽聞傅子純驟逝的消息後，也在第一時間捎去關心，遭逢突如其來的離別，白冰冰更沉痛地提醒大家，身體只要有不舒服就要立刻去看醫生，千萬不要輕忽健康。

白冰冰剛從越南回台，聽聞傅子純噩耗心情深受影響。（圖／長興影視提供）

白冰冰剛從越南回台，聽聞傅子純噩耗心情深受影響。（圖／長興影視提供）

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白冰冰日前也透露，她與傅子純經常在電視台攝影棚遇見，但雙方其實從來沒有合作過，即便雙方並不熟識，但傅子純的禮貌的招呼及開朗的笑容，仍令她印象印象深刻，而傅子純也曾親自載著妻子到機場與白冰冰等人會合，「當時看到子純親自駕車送太太到機場與大家會合，直覺他真是一位暖男，兩夫妻很恩愛！突然的噩耗令人措手不及。」

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