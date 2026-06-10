傅子純「八點檔才休息半年」驟逝！翁家明「最後對話」曝光：當時還開導他

翁家明受訪時提及昔日戰友過世，相當意外。(記者陳奕全攝)

〔記者蕭方綺／台北報導〕民視小生傅子純因急性白血病驟逝，享年46歲，噩耗震驚演藝圈，他的靈堂今在板橋殯儀館附近生命會館開放親友拈香悼念。高欣欣、兵家綺、方馨、廖家儀、錢君仲等人都前來致意翁家明受訪時提及昔日戰友過世，相當意外，顏曉筠甚至在現場崩潰大哭，痛喊：「你說我力氣很大，我真的很想把你拍醒！」畫面令人鼻酸。

翁家明受訪時提及昔日戰友過世，相當意外。(記者陳奕全攝)

翁家明與傅子純從《風水世家》便結下不解之緣。回憶起初相識，翁家明滿是惋惜地說：「我體力已經很好，有次我們一起上綜藝節目，發現他單槓拉得非常好，比我多拉五下，體格很像海軍陸戰隊，那時候我就看好他是民視的未來之星。」確實傅子純曾經在海軍陸戰隊服役1年8個月，翁家明慧眼識珠。

廣告 廣告

他提到傅子純在《多情城市》升格男主角，還在劇中和他女兒廖苡喬談戀愛，之後一路接演男主角，直到《好運來》去年12月中殺青，他沒接演《豆腐媽媽》，翁家明透露先前曾問過對方為何沒演？傅子純當時表示想先休息一下、嘗試新戲路。翁家明當時還語重心長地開導他，認為戲一檔接一檔拍不見得是好事，適度沉澱才能更有元氣，豈料如今竟成天人永隔。

顏曉筠在現場崩潰大哭。(記者陳奕全攝)

而在《好運來》中與傅子純有對手戲的顏曉筠一抵達靈堂便止不住淚水。她哽咽表示第一時間在網路上看到新聞時完全嚇傻，「拿著手機，覺得這個世界好像靜止了，我第一個想到的就是大嫂怎麼辦？」

顏曉筠在現場崩潰大哭。(記者陳奕全攝)

顏曉筠感念過去對戲時傅子純總是給予後輩源源不絕的鼓勵。她過去是手球選手，力氣頗大，回憶某次拍戲要把男演員推開，傅子純看完還調皮地跟她開玩笑：「怎麼飛這麼遠了！」之後更經常打趣警告其他演員：「要小心喔，她力氣很大！」

一想到這些溫暖又幽默的過往，顏曉筠在現場哭到不能自己，一邊淚崩一邊模仿傅子純生前的神態，最後更忍不住對著天空痛心吶喊：「子純哥都是帶給人家快樂……你說我力氣很大，我真的很想把你拍醒，但我真的做不到！」

【看原文連結】

更多自由時報報導

遺孀「憔悴現身靈堂」曝傅子純真正死因 揭送醫過程：他本人同意要插管

傅子純過世4天....遺孀曬「私密登記結婚照」 淚喊：最棒的神隊友

傅子純驟逝...梁佑南隔天「驚見他走進化妝間」 淚揭最後身影

傅子純46歲驟逝！兵家綺現身靈堂哭腫眼 悲痛還原「病房最後一幕」

