傅子純《好運來》殺青近況曝光！蓄鬍變身「型男主廚」網驚：這反差太大認不出

四季線上/林佩玟報導

實力派男星傅子純，近期主演的民視八點檔《好運來》殺青後，不時在社群平台分享生活日常。令人驚訝的是，他一改戲中斯文或正直的形象，竟以「粗獷蓄鬍」的帥廚造型現身，讓大批粉絲驚呼：「這真的是子純哥嗎？差點認不出來！」。

傅子純《好運來》殺青後，時常在社群平台分享生活日常/翻攝傅子純FB

2026新的一年到來，傅子純也PO文向粉絲拜年，更曝光戲殺青後的近況。照片中，傅子純留起了落腮鬍，拿著料理夾、秀出煎好的干貝，寫下「廚師上身」散發熟男魅力，並表示「非常開心終於有了新家方便好友來家裡作客….老婆負責採買及招待朋友，而我負責準備下廚及陪喝」，沒想到傅子純不只會演戲，連煮菜也難不倒他。

網友更是被他不一樣的外型給吸引，狂讚「有鬍子了 帥慘 」，期待傅子純也可以開個「阿純師上菜」頻道教大家做菜，同時也引網友猜想這新造型，會不會是為了新戲做準備呢！

傅子純蓄鬍掌廚，帥翻網友/翻攝傅子純IG

