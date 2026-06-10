傅子純「姐姐」現身靈堂！淚曝醫院最後一面 慟喊：玩笑開太大

記者徐珮華／台北報導

傅子純7日因「肺炎併發敗血症，疑似急性白血病」驟逝，享年46歲。靈堂今（10）日起開放親友致意，曾與他合作多部戲劇的兵家綺，受訪表示兩人相識10多年，早已將對方視為「沒有血緣的弟弟」，得知消息當下難以接受，但會與方馨、高欣欣等情同姐弟的友人，陪同他走完人生最後一程，「請子純安心地走，我們會好好照顧你的太太，我們會陪伴著她。」

兵家綺與傅子純情同姐弟。（圖／記者鄭孟晃攝影）

兵家綺透露，高欣欣得知傅子純急救消息後，第一時間傳訊通知。她當下未看清完整內容，只得知他人在醫院，便立刻趕往探視，也見到最後一面，忍不住痛心責罵對方：「這個玩笑開太大，怎麼可以這樣子？」她形容傅子純遺容安詳，「他就像是睡著，沒有像搶救過很狼狽的樣子，睡得很安詳。」

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兵家綺親赴傅子純靈堂，受訪回憶相處點滴。（圖／記者鄭孟晃攝影）

傅子純逝世至今3天，兵家綺坦言幾乎無法入睡，「很淺眠，只睡1、2個小時，昨天一直沒辦法睡」，打開手機與電視全是傅子純的消息，讓她不斷回想兩人過往合作與私下相處畫面。她表示傅子純是個貼心的暖男，個性十分堅強，總是報喜不報憂，即使自己工作疲憊，仍會講笑話、搞怪，為劇組帶來許多歡樂。 如今驟然離世，讓親友與外界都相當不捨。

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