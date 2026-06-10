傅子純「婚禮畫面」曝光！最暖插畫家為夫妻圓夢：愛從來沒有缺席 曾遺憾自嘲「真不是男人」

傅子純（左）遺憾沒與老婆辦婚禮。翻攝IG @futzuchun_aaron

傅子純急性血癌驟逝，享年46歲，留下不失所措又心碎的妻子，而他生前最大遺憾就是沒與老婆辦一場婚禮，甚至自虧：「我真不是男人。」馬來西亞插畫家林欣穎（Autumn.Ying）經常關注台灣娛樂圈新聞，看到傅子純離世消息，創作傅子純與妻子辦婚禮的畫作，為他們彌補遺憾。

林欣穎有「最暖插畫家」稱號，也曾為高以翔、小鬼（黃鴻升）、大S（徐熙媛）等台灣藝人作畫，艾成離世後，林欣穎也曾為艾成與王瞳畫了婚紗照，王瞳在追思會上收到畫作，當場淚崩。這次「好姐妹」離世，王瞳也相當悲痛，特別分享林欣穎為傅子純夫妻畫的婚禮畫。

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傅子純（右）與妻子相當恩愛。翻攝IG @futzuchun_aaron

傅子純與圈外人妻子2018年低調結婚，一直沒有拍婚紗、辦婚禮。去年底出席李國超、高欣欣補辦婚宴時，一同受訪的游安順說：「女生若想要個婚宴，你連這點都做不到，真不是男人。」一旁傅子純被「戳到」，苦笑自嘲：「我真不是男人。」一句話道出多年遺憾。

林欣穎想像傅子純夫妻婚禮畫面：承諾在愛裡被溫柔成全

林欣穎為傅子純夫妻創作婚禮畫，並說：「最近看見一則新聞，傅子純曾說，他最大的遺憾，是沒能給太太一場婚禮，看到這句話時，我停了很久，原來有些遺憾，不是不夠愛，而是總以為還有時間。於是我把他們想像進了一場婚禮裡，在那裡，沒有病痛，沒有離別，只有最幸福的模樣。願所有來不及完成的承諾，都能在愛裡被溫柔成全。有些婚禮遲到了，但愛從來沒有缺席。」

插畫家為傅子純夫妻圓夢辦婚禮。翻攝IG @autumn.ying

插畫家為傅子純夫妻圓夢辦婚禮。翻攝IG @autumn.ying



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