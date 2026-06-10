傅子純「死亡證明書」死因曝！妻首現身淚曝：完全不知有血癌

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

八點檔男星傅子純7日因急性血癌病逝，享年46歲。靈堂於10日首度開放親友悼念，傅子純妻子李佳綺現身受訪，哽咽說明丈夫的病程，透露死亡證明上寫著「肺炎併發敗血症、疑似急性白血病」。

傅子純7日因急性血癌病逝，享年46歲。（圖／翻攝 傅子純粉絲團）

李佳綺在藝人兵家綺、廖家儀陪同下現身受訪，表示自己和傅子純原本完全不知道有血癌，一切都很突然。她透露傅子純發病初期只感到些微不舒服，隨即開車前往急診室，醫生為傅子純拍攝Ｘ光片，發現肺部出現白點，且呼吸困難，經醫生詢問是否同意插管，傅子純同意。

廣告 廣告

傅子純靈堂10日開放親友哀悼，遺孀（中）穿白衣現身。（圖／中時新聞網）

李佳綺強調，丈夫並非在家中離開，而是在醫院的加護病房搶救後才過世。根據死亡證明，傅子純的死因記載為「肺炎併發敗血症、疑似急性白血病」。

李佳綺提到，前兩天曾夢見丈夫，形容他看起來很迷茫，「我們會找到彼此，沒關係。」對於後事安排，李佳綺表示，因為夫妻倆都沒有想過會發生這樣的狀況，所以完全沒有事先討論過相關事宜。

傅子純太太李佳綺分享兩人登記結婚當天的紀念照。（圖／翻攝臉書）

李佳綺10日也在社群分享兩人登記結婚當天的紀念照，感傷地寫下「今晚你缺席沒來看我，或許是有事要去忙，沒關係老公你去忙該忙的。我可以的。」她深情回顧兩人的生活點滴，「15年一切一切總總，都刻在我心上。最棒的神隊友、最保護我的老公、你是我的全部。」

更多中天新聞網報導

台積電五月營收開獎！年增30.1%月增1.5%

綠色通道癱瘓還有「1/3」病床開不了！急診塞車AI「1招」有解

SpaceX將上市 富邦人壽擬申購上限6億美元