傅子純、沈玉琳罹患血癌⋯出現「同一致命警訊」！醫：2狀況別當牙周病

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記者林昱孜／高雄報導

傅子純驟逝，讓親友粉絲悲傷不已。（圖／翻攝自傅子純的粉絲團）

男星傅子純7日驚傳因血癌驟逝，享年46歲，消息曝光後震驚各界，其好友好友兵家綺透露，早在峇里島旅遊時，就出現牙痛情形；日前才剛挺過血癌治療復工的藝人沈玉琳同樣指出，在發病前曾出現牙齦腫脹，對此，義大癌治療醫院血液腫瘤部部長裴松南表示，血癌患者體內異常白血球，容易鑽入牙齦、肝臟或脾臟組織，而牙齦最易顯現異狀，若有腫脹情形、刷牙流血等問題，就醫後未見改善，恐是血癌重要警訊。

沈玉琳康復回歸，確診血癌前曾經出現牙齦腫痛警訊。（圖／記者趙于瑩攝影）

裴松南指出，急性骨髓性白血病（AML）是最常見的血癌，患者會因未成熟的癌化白血球過度增生，抑制正常造血功能，身上會出現不明瘀青，患者會因爲看起來貧血看起來臉色蒼白，同時身體會感到特別疲倦、食慾下降，此外，因為白血球功能異常，只要感染就容易發燒。

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傅子純、沈玉琳在確診血癌前，皆出現牙痛、牙齦腫症等狀況。對此，裴松南說，病情凶猛的侵襲性血癌，白血球數異常標高且「特別會鑽」，會侵犯牙齦、肝臟或脾臟，而牙齦腫脹外觀變化最容易顯現，如果民眾出現牙齦腫脹、刷牙流血，且看牙醫也未見改善，很可能不是牙周病，得到血液腫瘤科就診，釐清是否為血癌警訊。

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