傅子純、沈玉琳血癌引關注 醫曝：很多白血病「抽血意外發現」

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一張抽血報告，就能揪出潛伏體內多時的慢性白血病。





感冒或肺炎痊癒後，抽血數值逐步回穩，是常見的醫學現象；但若發炎反應已獲控制，數據卻反常偏高，背後可能藏有其他疾病。光田綜合醫院日前分享一起案例，一名長期務農、作息規律的60歲張先生，因反覆高燒、嚴重咳嗽被診斷為肺炎住院。經抗生素治療後，肺部發炎明顯改善，X光也恢復正常，但抽血結果中的白血球數值卻持續偏高。醫研部主任暨血液腫瘤科主治醫師柯萬盛察覺異狀，進一步安排骨髓檢查，最終確診為慢性白血病。

近期藝人傅子純與沈玉琳接連傳出與血癌相關消息，引發社會關注。柯萬盛表示，血癌可分為急性與慢性兩大類型。急性白血病進展快速，可能在短時間內出現貧血、反覆感染、不明瘀青或出血等症狀；慢性白血病則相反，往往長期沒有明顯症狀，因此更容易被忽略。

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光田綜合醫院醫研部主任暨血液腫瘤科主治醫師柯萬盛。

柯萬盛指出，臨床上超過八成慢性白血病患者並非因血液問題就醫，而是在健康檢查，或因肺炎、尿道感染等其他疾病住院時，透過例行抽血意外發現異常。部分患者僅有輕微疲倦，甚至完全沒有不適，因此疾病可能已潛伏一段時間而不自知。

以張先生為例，他平時身體硬朗，從未懷疑自己罹患血液疾病，這次若非因肺炎住院接受抽血檢查，病情很可能持續被忽略。柯萬盛表示，慢性白血病進展雖然相對緩慢，但仍需定期追蹤與治療；部分患者若未妥善控制，病程仍可能出現變化。

柯萬盛提醒，慢性白血病最大的挑戰在於症狀不明顯，許多患者直到感染、健檢或其他疾病就醫時才意外發現異常。他強調，許多血液疾病並非突然發生，而是在身體中長期潛伏，一張抽血報告，有時就是改變診斷與治療方向的關鍵。

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