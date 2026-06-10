傅子純「現身」棚內比1手勢！梁佑南淚喊：他還想念大家

梁佑南日前動刀解決眼疾，今日現身靈堂追思。（圖／東森娛樂）





民視八點檔當家男主角傅子純，因演出《新兵日記》爆紅廣受觀眾喜愛，6月7日病逝，享年46歲。傅子純的靈堂今（10）日開放家屬、至親及演藝圈好友前往弔唁，遺孀Corrinna李小姐首度現身回應，眾多圈內好友包括梁佑南、兵家綺、廖家儀、方馨都到場追思。

梁佑南日前開刀解決右眼黃斑部皺褶眼疾，今日早上回診後，再現身靈堂哀悼傅子純，提到傅子純病逝隔日她在棚內有感受到對方身影：「8號我進民視，起身走進棚，大概3點多看到傅子純走過去」，梁佑南從鏡子中看見傅子純比出加油手勢，立刻告訴江俊翰，江俊翰則給予她擁抱，她直呼：「那時候我覺得子純還想念大家。」

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梁佑南分享傅子純過往暖心故事。（圖／東森娛樂）

梁佑南分享傅子純過往暖心故事。（圖／東森娛樂）

梁佑南女兒方琦的偶像是傅子純，有次帶女兒去和他合照時，想不到傅子純卻自嘲回應：「你女兒喜歡我？她眼睛有問題喔？」合照時傅子純一副老實模樣站著，讓梁佑南看不下去，直接拉他手搭在方琦肩膀上，此舉讓傅子純笑虧梁佑南：「怎麼有這樣的丈母娘？」回憶這段過往，梁佑南含淚笑出：「這是他幽默的地方。」

梁佑南說傅子純對她的兒女都很照顧，當初方琦拍攝《黃金歲月》演技還很生澀時，傅子純不斷鼓勵：「你就放手演！」甚至陪她拍完戲，在場外比「讚」手勢給予支持；梁佑南一直覺得兒子不當數學老師很可惜，不過曾念過數學系的傅子純開導說數學系很辛苦：「兒子有想法就照他的意思去，心理學肯定比數學系有出路！」母子倆也因此關係變好。

梁佑南坦言常被稱為「虎媽」很受傷，但傅子純曾經擁抱安慰她：「幹嘛在意虎媽這個詞？把小孩教好比較重要！」有次私下聚會她嫌自己胖，傅子純不僅安慰說：「姊，你不胖！」還直接公主抱梁佑南，讓她備感窩心：「我第一次被男生公主抱，居然是傅子純！」她無奈的說，暖男傅子純唯一缺點就是不喜歡麻煩人：「我會記得你跟我說的每句話，希望子純保佑太太、爸爸平安健康。」

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