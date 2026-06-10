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即時中心／温芸萱報導

八點檔男星傅子純7日因病辭世，享年46歲，震驚演藝圈。今（10）日靈堂首度開放弔唁，傅太太也首度現身受訪，哽咽還原丈夫病逝經過及真正死因。她透露夫妻倆事前完全不知道罹患血癌，診斷書原載明「白血球劇增合併肺炎」，死亡證明則為「肺炎併發敗血症，疑似急性白血病」。傅太太也指出，傅子純是自己同意插管，後才被送進搶救，最終仍回天乏術。談及是否留下遺言，她難過表示「沒有想過有這樣一天」。

妻悲痛發聲：根本不知道罹患血癌

傅太太戴著帽子與墨鏡現身，神情難掩憔悴與哀傷。她先向外界表達感謝，感謝粉絲與各界這幾天對傅子純的關心與不捨，也坦言自己至今仍難以接受失去摯愛的事實。

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針對外界關心的病情，她透露夫妻倆事前完全不知道傅子純罹患血癌，「他是不知道自己有這樣子的病。」她進一步說明，院方最初診斷書記載為「白血球劇增合併肺炎」，而最終開立的死亡證明則寫著「肺炎併發敗血症，疑似急性白血病」。

妻：他自己同意插管

傅太太也澄清外界流傳的說法，強調傅子純並非在家中突然心臟驟停過世。她表示，丈夫前幾天確實感到身體不適，夫妻倆自行開車前往醫院急診，傅子純下車後還能步行進入急診室，向醫師說明身體狀況。

經X檢查後發現肺部已有發炎情形，且傅子純有些喘，醫師評估後詢問傅子純本人，是否同意插管，「他自己同意插管」。隨後病情急轉直下，經搶救後，最終仍不幸離世。

當被問及傅子純生前是否留下遺言時，傅太太忍不住再度哽咽，搖頭表示：「沒有，沒有想過有這樣的一天。」她也透露前天曾夢見丈夫，但兩人沒有交談，「他雖然看起來迷茫，但我們會找到彼此的，沒關係。」一句話道盡思念與不捨，也讓現場氣氛格外鼻酸。

原文出處：快新聞／傅子純「真正死因」曝光！妻子首度現身還原送醫過程

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