傅子純「肺炎併發敗血症」奪命 衛福部揭感染途徑與症狀

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【緯來新聞網】藝人傅子純於6月7日下午病逝，享年46歲，死亡證明書上記載的死因為「肺炎併發敗血症，疑似急性白血病」。根據衛福部官網說明，當肺部嚴重發炎、致病原未能及時控制而侵入血液並向全身擴散時，即可能引發敗血症，進一步導致多重器官衰竭與敗血性休克。

傅子純「肺炎併發敗血症」奪命。（圖／翻攝Facebook)

根據衛生福利部與各大醫療院所衛教資訊，肺炎敗血症最常見的致病菌為肺炎鏈球菌，容易引起敗血症、腦膜炎等嚴重併發症，流感病毒、新冠病毒等也可能引發嚴重的後續感染。除全身性敗血症外，局部亦可能併發膿胸、肺膿瘍、肋膜積水等問題，病情變化往往相當快速。



衛福部提醒，若自身或家人有肺炎症狀，並出現高燒不退、畏寒、呼吸困難或急促、低血氧或低血壓，以及意識改變（如嗜睡、虛弱、胡言亂語）等情形，需立即就醫以避免病情惡化。

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傅子純「肺炎併發敗血症」奪命。（圖／AI生成製圖)

針對高風險族群，包括嬰幼兒、65歲以上長者及慢性病患者，衛福部疾病管制署提倡按時接種流感疫苗與肺炎鏈球菌疫苗；日常則應維持良好個人衛生，勤洗手、戴口罩，並盡量避免出入人潮擁擠場所；生活習慣上建議戒菸、避免酗酒，維持規律作息與均衡飲食，以降低感染與併發重症風險。



至於傅子純的離世過程，遺孀Corrinna於10日靈堂開放首日受訪時哽咽透露，兩人事前皆不知傅子純患有血癌，發病前雖感不適，但並非在家中心臟驟停，而是自行開車就醫，傅子純還能走進急診室向醫師說明症狀，其後轉入加護病房救治，最終仍宣告不治。

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