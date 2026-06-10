傅子純「1年8個月海軍陸戰隊」資歷曝光 同袍悲慟：他配得上「陸戰隊」3個字

有一名網友曝光傅子純「1年8個月海軍陸戰隊」資歷。（翻攝自傅子純臉書）

本土八點檔男星傅子純因血癌病逝，享年46歲，消息一出震撼了娛樂圈。一名軍中同袍也發文曝光他的表現，絕對配得上「陸戰隊」3個字，「願這位永遠的班長一路好走，在另一個世界裡，不需要再受病痛折磨，繼續挺拔地活著」。

該名網友指出，傅子純是精湛演技的實力派演員；但對他們而言，傅首先是一位抽中「海軍陸戰隊」籤王，並在結訓後擔任新訓中心班長，扎扎實實服役1年8個月的弟兄。

該名網友說，在娛樂圈五光十色的生活下，傅子純始終保持著海陸人特有的堅毅。他並非科班出身，當年是因為父親報名演員訓練班才誤打誤撞進入戲劇圈。

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該名網友表示，傅子純即使轉型成為藝人，那股「不怕苦、不怕難」的陸戰隊靈魂卻從未消失。與他合作過的演員曾提到，無論是多高難度的落水戲、多危險的動作，他幾乎從不找替身，堅持親自上陣。這種硬碰硬、不走捷徑的態度，「不就是我們當年在新訓中心，面對艱苦訓練時互相砥礪的那份精神嗎」？

該名網友說，有粉絲整理他過往的紀錄，發現他幾乎每一部戲都是一檔接一檔，即使工作強度極大，也鮮少聽聞他抱怨。這位曾經帶領新兵的班長，將陸戰隊教會他的紀律與責任感，貫徹在自己的演藝生涯中，直到生命的最後一刻。

該名網友強調，發這篇文，不是為了消費悲傷，而是希望在陸戰聯盟這個大家庭裡，能一起向這位永遠的「陸戰隊弟兄」致敬。雖然他已卸下軍裝與戲服，但他那份認真對待工作的熱忱，絕對配得上「陸戰隊」3個字，「願這位永遠的班長一路好走，在另一個世界裡，不需要再受病痛折磨，繼續挺拔地活著」。

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