傅子純46歲病逝！吳婉君痛失隊友「哭到想吐」：捨不得說再見

吳婉君發聲悼念傅子純。（圖／翻攝自吳婉君臉書）





本土劇男星傅子純本月7日因肺炎併發敗血症、疑似急性白血病病逝，享年46歲，噩耗曝光後演藝圈好友紛紛發聲哀悼，曾與其合作拍攝《愛的榮耀》，並共組「德嘉CP」的吳婉君近日也在社群發文，悲傷表示：「哭到想吐，還是捨不得跟你說再見」

吳婉君在文章中感謝傅子純總是照顧著幕前幕後的大家，對她也一直很關照，她形容傅子純是「紳士般的大哥哥」，也是「溫柔騷包的大姐姐」：「對！一旦你騷起來就沒有我的事了。最佳女主角是你，最佳男主角也是你，你最靚。」

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吳婉君與傅子純曾合作拍戲。（圖／翻攝自吳婉君臉書）

吳婉君與傅子純曾合作拍戲。（圖／翻攝自吳婉君臉書）

吳婉君提到，在自己剛到新環境感到陌生又無措時，相當幸運的能跟傅子純一起搭檔，兩人經歷角色的悲歡離合、各種災難與排戲時光，「那些好珍貴、好快樂的戰鬥時光，高效率的工作成果，默契百分百的最佳神隊友，我都記得。」

如今傅子純離世，吳婉君不捨表示：「不知道下一次是你演兒子，還是我演女兒欸！你這樣直接凍齡，我沒局了啊……。」她坦言過去的心情有多開心，收到噩耗後就有多難過，「哭到想吐，還是捨不得跟你說再見。我再去哭一下下」。

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