傅孟柏使壞上癮 吳念軒淋浴炫肌

傅孟柏在《那些你不知道的我》中再度使壞引起好奇。樂波時代提供



傅孟柏在《回魂計》中壞到令人恨得牙癢癢，殺青後旋即投入《那些你不知道的我》拍攝，預告片中，他1句「為了達成目的，有什麼東西是不能犧牲的」引發熱議：「還能比上次更壞嗎？」

《那些你不知道的我》由安竹間執導，卡司包括傅孟柏、姜典、項婕如、雷嘉汭、吳念軒、項婕如、邱偲琹、蔡昌憲、「Ozone」主唱林佳辰。故事描述姜典飾演的理工宅男與雷嘉汭飾演的冷靜酷妹在AI 公司「AIGOTIO」實習，意外捲入一場針對當紅偶像的黑粉威脅與刑事指控，2人在辦案過程中被迫與由吳念軒飾演的警探合作，逐步揭開事件背後更複雜的人心與真相。

去年以《黑潮下的星空島嶼》引起網友廣大討論的吳念軒，在新作中挑戰夢想角色，在預告中有養眼的淋浴鏡頭，秀出精壯體格；首度參與戲劇演出的林佳辰拋開偶像包袱露出詭譎神情、崩潰大吼「不要管我」， 初生之犢備受導演激賞。《那些你不知道的我》1月30日在LINE TV及MyVideo首播。

