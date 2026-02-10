傅孟柏劇中變臉！下載記憶引發人性拉扯 吳念軒查案拒用黑科技

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

台灣大哥大MyVideo跟播懸疑奇幻影集《那些你不知道的我》，連續2週登頂戲劇榜冠軍。傅孟柏、雷嘉汭、吳念軒接受台灣大哥大MyVideo專訪，被問到如果現實生活中真的出現這種黑科技，最想回看哪一段人生時，吳念軒笑說，自己最想下載的是，小時候沒有手機，只有家人，全家一起玩的日子那種單純而專注的時光，反而成了現在最懷念、也最嚮往的回憶。傅孟柏則選擇回到人生某個關鍵抉擇的瞬間，「不是為了後悔，而是想重新理解，當時的自己到底在害怕什麼，又在期待什麼。」一句話，道出角色與現實之間微妙的呼應。

《那些你不知道的我》傅孟柏「變臉下載記憶」引發人性拉扯。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

劇中吳念軒飾演的刑警為追查女偶像遭威脅事件，意外牽扯出校園霸凌與一起命案的過往；傅孟柏則化身神祕行銷員兜售一種能短時間「變臉成他人」並在過程中百分之百理解對方內心，下載記憶的裝置。談到如果真的能使用這項科技，三人也不約而同表達了保留與猶豫。吳念軒直言：「如果是為了工作或破案，當然會好奇想試試看，但我相信一定也會帶來困擾；如果是用在感情或生活，我反而不想用，因為慢慢理解，才是真正的人與人之間的連結。」

《那些你不知道的我》吳念軒自曝最想下載，「沒有手機的童年回憶。」（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

傅孟柏也認同「不完全知道」的重要性，認為保留一些空間，讓對方選擇何時說出口，反而更能留下尊重與距離。雷嘉汭則坦白，自己是「又想又怕」的狀態，「有時候人與人之間的距離，其實就是靠慢慢理解建立的，如果一瞬間全知道了，可能反而會失去一些美感。」一番回應，也讓這部以科技為題的作品，多了一層關於人性與情感的溫度。

《那些你不知道的我》本週五即將迎來最終回。最新發展中，左又禾（姜典飾）為了查出被害者死亡的真正原因，鋌而走險啟動黑科技，直接借屍還魂「變成她本人」，試圖重現遇害當晚的真實經過。然而變臉之後映入眼簾的兇手身影，竟是令他大為震驚的人，同時也是當年被傅靖雪（項婕如飾）救下的校園霸凌受害者，真相瞬間翻轉，左又禾陷入前所未有的混亂與崩潰。







