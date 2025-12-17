傅孟柏合體《九龍城寨》朱栢康開打！ 李李仁《即刻刺殺》求過癮：要當最邪惡政客

《即刻刺殺》集結台港實力派卡司，左起裴子齊、李李仁、朱栢康、傅孟柏、林思宇、蕭子墨。網銀國際影視提供

全新華語動作電影《即刻刺殺》於16日舉行開鏡儀式，由金馬獎動作指導洪昰顥首執導演筒，與導演許介亭共同執導。開鏡現場集結朱栢康、傅孟柏、李李仁、林思宇、裴子齊及蕭子墨等卡司，故事講述因罪惡感退隱多年的殺手，為了拯救重病女兒，不得不重出江湖並找回決裂的前搭檔，暗殺政客獨子後捲入逃不掉的權力清算。

朱栢康跨國飛台展現動作精神 傅孟柏首度挑戰純動作架構

片中朱栢康飾演愛女心切的沉默殺手江松，他曾演出《九龍城寨之圍城》等多部動作片，剛在馬來西亞結束拍攝工作便立即飛抵台灣。朱栢康坦言二度來台接拍電影，起初曾因擔心體能訓練時間不足而猶豫，最終仍決定將動作片精神帶到台灣與夥伴切磋。

飾演搭檔韓焱的傅孟柏則呈現玩世不恭、嗜賭成癮的性格，他透露過去作品雖有動作元素，但這次是首度參與完全以動作為主軸的架構，讓整體的創作過程變得更有趣且充滿挑戰。

《即刻刺殺》開鏡，由金馬獎動作指導洪昰顥首執導演筒，打造動作爽片。網銀國際影視提供

李李仁化身偽善政客演反派求過癮 蕭子墨入圍後接演自戀富二代

李李仁此次受邀挑戰最大反派，飾演表面親民、實則狠毒的市長高禮。李李仁在讀本階段便表示這是一部爽片，認為演員必須演得過癮，觀眾才能看得過癮，非常期待與兩位男主角擦出火花。

片中其自戀且心理脆弱的富二代兒子高帥，由入圍釜山國際影展最佳新演員的蕭子墨擔綱，與其形影不離的跟班古徹則由非常新人裴子齊演出。

在一片陽剛卡司中，運動女神林思宇成為全場亮點。她飾演性感殺手娜塔亞，為了更貼近酷帥且充滿魅力的形象，狠下心剪掉留了7年的長髮，希望帶給觀眾全新的視覺衝擊。隨著《即刻刺殺》正式開機，劇組全體祈求拍攝順利，電影預計2026年推出。



