傅孟柏好身材用長版外套羽絨服也遮不住！搶穿韓版國家地理服飾最新頂級羽絨外套，太帥氣！

（圖／品牌提供）

人氣男星傅孟柏穿上國家地理服飾 National Geographic Apparel 最新2025秋冬旗艦系列「ATLAS WINDSTOPPER BY GORE-TEX LABS 2L 中長版羽絨連帽外套（80:20 波蘭RDS鵝絨）」，以俐落剪裁和深邃氣場，展現都會探險家的完美身形。

這款外套採用 GORE-TEX WINDSTOPPER 2L布料，擁有10,000毫米水柱防水深度與高透氣性，無論城市通勤或極端氣候都能保持乾爽舒適，打造機能與時尚兼具的秋冬新樣貌。

傅孟柏演繹國家地理服飾ATLAS WINDSTOPPER BY GORE-TEX LABS 2L 中長版羽絨連帽外套（80:20 波蘭RDS鵝絨）／建議售價請洽品牌門市（圖／品牌提供）

雙面男神 × 探索精神

戲劇中，他是挑戰反派的魅力男神；生活裡，他則是親子自然系新手爸爸。這次國家地理服飾邀請傅孟柏以「雙面魅力」詮釋秋冬羽絨系列。

頂級羽絨科技ATLAS GORE-TEX 系列 展現冬日機能美學

作為品牌旗艦系列，ATLAS 系列 採用 波蘭80:20 RDS鵝絨填充，兼具輕盈與極致保暖。搭配 GORE-TEX WINDSTOPPER 防風防水科技，透氣度達6,000克，確保舒適乾爽。

中長版設計與韓系剪裁完美襯托身形，從都會到山野都能自在切換，是今冬最時髦的機能外套代表。

NASA儲熱科技登場

EIRA、POOULI 系列 打造輕盈保暖新選擇

除了旗艦款外，國家地理服飾同步推出 EIRA 與 POOULI 系列輕羽絨外套。

EIRA系列（RDS鵝絨80:20）導入 NASA美國太空總署Trizar儲熱內襯，重量僅520g，兼具輕盈與高效保暖。POOULI系列（RDS鴨絨80:20）採波浪縫線減少跑絨，並使用可持續面料，吸濕排汗又防水，讓環保與時尚並行。

經典回歸的 CAYMAN 與 HERON 系列 亦注入新色「丹寧藍」。CAYMAN長版連帽外套採波蘭頂級RDS鵝絨，後領柔軟短絨布料提升舒適度；HERON系列以輕量化設計與奈米抗菌處理著稱，春秋可單穿、冬季可內搭，百搭度再升級。（圖／品牌提供）

