傅孟柏新片動作戲龐大！讚劇組「每天必做1事」：很有安全感

民視戲劇《豆腐媽媽》近日爆出替身墜樓的意外事故。對此，金鐘視帝傅孟柏再度發文，強調拍戲時現場工作安全的重要性，「我們更有義務要好好的實踐。」

才剛拍完動作片《即刻刺殺》的傅孟柏，8日深夜有感而發。他說，雖然片中動作戲量大，但整個拍攝過程卻是很有安全感的，副導演還會在每天開拍前，叫大家集合開安全會議，「不外乎就是提醒大家、天雨路滑，小心腳步小心這個那個，和那些跟我平時帶小朋友出門小心的事情差不多，但你說這些東西重不重要？」

傅孟柏假設，「會不會有某個同仁某天剛好狀態不好，可能跟家人女友吵架、可能生病身體不適，然後因為某一個危險瞬間腦裡閃過開工前副導演的那些苦口婆心，而避掉危險意外？躲過了可能骨折縫針，甚至撿回一條命？有沒有可能？絕對有！」

傅孟柏不禁提到，2022年資深攝影師「雄爺」在神仙谷墜谷的意外，才讓現今的拍攝環境開始重視工安問題，「我們更有義務要好好的實踐，不敢說這部電影會多厲害多好看（才剛拍完），但對於安全防範意識的部分絕對非常值得效仿。」

最後，傅孟柏也感謝劇組以及現場專業的武術指導，「因為他們的專業，會讓我看起來很強很帥。可能我有點一廂情願，但這些熱愛動作戲的演員確實成就了很多精彩的瞬間，在這裡由衷的感謝他們...總之謝謝大家，祝電影大賣，闔家平安，新年快樂，德揚早日康復?。」

傅孟柏全文：

電影「即刻刺殺」拍攝完畢，今天晚上舉行了殺青酒。

如同片名，這是一部動作元素滿滿的動作電影，與四號導演和許多的動作演員算是舊識，但也認識了不少新朋友，是一次很開心的合作，搭檔朱栢康也超級厲害，對起戲來非常過癮。

雖說動作戲量龐大，整個拍攝過程卻是很有安全感的，小皮小肉的擦傷流血肯定不會少，但我們從頭到尾都很「安全」，副導演小三每天開拍前都會叫所有人集合開一個「安全會議」，不外乎就是提醒大家、天雨路滑，小心腳步小心這個那個，和那些跟我平時帶小朋友出門小心的事情差不多，但你說這些東西重不重要？

會不會有某個同仁某天剛好狀態不好，可能跟家人女友吵架、可能生病身體不適，然後因為某一個危險瞬間腦裡閃過開工前副導演的那些苦口婆心，而避掉危險意外？躲過了可能骨折縫針，甚至撿回一條命？有沒有可能？絕對有！

幾年前合作美食無間的攝影雄爺墜崖的遺憾，連回想都不忍，如今拍攝環境已經開始重視工安，我們更有義務要好好的實踐，不敢說這部電影會多厲害多好看（才剛拍完），但對於安全防範意識的部分絕對非常值得效仿。

補充一下，每當拍攝動作戲的時候，例如圍毆或者一對多的廝殺，武術指導跟我說，今天都是動作組的演員時，我都會很開心，因為他們的專業，會讓我看起來很強很帥。可能我有點一廂情願，但這些熱愛動作戲的演員確實成就了很多精彩的瞬間，在這裡由衷的感謝他們。

（我一直想辦法搶我的替身的戲份，因為我發現很多時候他都不讓我自己來，我覺得他想取代我，現場甚至已經開玩笑的說我才是他的替身?）。總之謝謝大家，祝電影大賣，闔家平安，新年快樂，德揚早日康復?

