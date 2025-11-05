傅孟柏曝當兵慘痛故事 被女友兵變小王竟是好朋友

【緯來新聞網】傅孟柏今（5日）出席服飾品牌秋冬新品記者會，被問到正熱的閃兵話題，他透露當年當兵時一波三折，雖然環島手骨折還是硬去當兵當了一個月，結果驗出扁平足驗退，後又改當替代役11個月，加起來正好就是一年，當好當滿。退伍前一個月還遇上兵變，且當時女友的出軌對象還是自己的好朋友。

傅孟柏出席服飾品牌記者會。（圖／陳明中攝）

提到這段回憶，他表示當時的女友直接告訴他已經有了新歡，他其實早就心裡有數，只是沒想到女友出軌的「小王」竟是自己的好友，「我那時候站夜哨，就看著路燈上面有蚊子飛來飛去，眼淚一直掉。」被問當時療情傷花了多久時間，他則笑回：「還好，大家的故事都差不多啦。」

廣告 廣告

傅孟柏透露當年當兵被兵變，對象還是自己的好朋友。（圖／陳明中攝）

他透露當年替代役是到移民署收容所服役，負責押非法逃逸的外國人去機場走特殊通道，還曾遇過外國人逃跑，一跑就是跑到深山，一群人追捕他，現在回想起來都是有趣的回憶。



至於先前「粿王」風波，粿粿出面控訴老公范姜彥豐在小孩哭鬧時，跑去戴抗噪耳機，同樣也是生為人父的傅孟柏，被問到照顧1歲女兒時，有沒有做過類似事情？他無奈笑回：「戴抗噪耳機還是要弄啊。」

更多緯來新聞網報導

小S被表妹蹭流量喊「我只是客氣」 挺雅維•茉芮開口飆〈站在高崗上〉

張鈞甯職業婦女悲哀！顧腦麻兒、失智父「陷入崩潰邊緣」