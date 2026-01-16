傅孟柏獻聲為《那些你不知道的我》揭幕 林佳辰「不要管我」表情包瘋傳

傅孟柏飾演關鍵角色揭開劇中奇幻設定。（圖／樂波時代）

影集《那些你不知道的我》 今（16日）釋出終極預告，傅孟柏冒險站在高樓天台邊緣，以神祕旁白獻聲，隱約透露他在劇中的角色，更被劇中母親提問：「我一度還懷疑，你是不是我兒子他本人？」導演安竹間表示，傅孟柏是劇中牽引關鍵設定的特殊存在，勾起窺探他人的慾望。

特別出演的Ozone林佳辰預告片段討論度爆表，他在劇中展現歇斯底里的反派演技，怒吼「不要管我」被網友瘋傳製成表情包，終極預告中更再次炸裂哭喊，引發粉絲高度期待。

林佳辰演繹自然粉絲期待。（圖／樂波時代）

《那些你不知道的我》故事涉及死亡凶殺、校園霸凌、探究人性真相、節奏懸疑緊湊；例如：雷嘉汭原本和姜典同為到AI公司實習的菜鳥，卻在警察辦案過程中，意外被揭露她曾就讀發生霸凌事件的女校；吳念軒飾演負責追查案件的刑警，卻和邱偲琹飾演的當紅偶像疑似曖昧⋯⋯金鐘最佳新人姜典在展深刻演技，淚訴「我怕我再也想不起來愛的感覺是什麼」。1月30日起在LINE TV 及 MyVideo 首播。

