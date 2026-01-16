傅孟柏神祕獻聲勾人窺探慾望 「Ozone」林佳辰表情包瘋傳

傅孟柏在《那些你不知道的我》中飾演關鍵角色揭開劇中奇幻設定。樂波時代提供



傅孟柏繼在《回魂計》中使壞後，新影集《那些你不知道的我》前導預告更引發網友熱議：「還能比上次更壞嗎？」而今（1╱16）釋出的終極預告中1句「你根本不知道我經歷了什麼，我不能夠再失敗了」，又讓粉絲瘋猜：「傅孟柏到底經歷了什麼？」

林佳辰首次參演戲劇角色突破。樂波時代提供

《那些你不知道的我》以當紅偶像遭受黑粉威脅與刑事指控開啟整個故事，終極預告中，傅孟柏冒險站在高樓天台邊緣，並以旁白說著「你確定，你熟悉的那個人，對你百分之百的坦誠」以及「如果你有2小時時限，變成你想了解的他、下載他的記憶，這樣你就可以百分百的了解他」，為這部戲開啟奇幻、神祕、超現實的想像，導演安竹間表示：「孟柏在劇中是個特殊的存在，牽引著關鍵奇幻的設定，所以以他為旁白，勾引人們想要窺探別人內心的慾望。」

另外，擔任特別主演的男團「Ozone」主唱林佳辰也被網友熱議「感覺好可怕，有多可怕就有多期待」、「竟然飾演反派嗎」？而他在預告中「不要管我」的怒吼還被製成各種梗圖和表情包，終極預告中，他情緒再次炸裂，撕心裂肺哭吼：「我不管！我拜託你現在趕快回來陪我！」《那些你不知道的我》1月30日在LINE TV及MyVideo首播。

