傅孟柏穿國家地理服飾羽絨外套秀完美身形 木村拓哉竟流出「黑色眼淚」

記者李鴻典／台北報導

迎接接下來的冬季來臨，國家地理服飾最令人期待的羽絨外套，2025年不僅新增許多款式，從都市到戶外甚至雪地都可以符合所有消費者的需求，今年更有許多材質與羽絨的品質大升級，皆使用RDS的羽絨，選用更寒冷的產地動物羽絨，讓保暖品質再提升，重量上卻更輕盈，搭配來自韓國總部的設計，穿上羽絨外套不再是厚重而是展現身型與時尚潮流美感的搭配。

傅孟柏演繹國家地理服飾最新ALTAS羽絨外套。（圖／品牌業者提供）

新款系列更搭載與NASA美國太空總署的儲熱內襯，高效保暖與高品質耐用度；今年秋冬國家地理服飾首邀雙面男星-傅孟柏展現最新款羽絨外套，戲劇上挑戰反派亮眼的他，讓每個人看到他不同的一面，現實生活新手爸爸展露許多戶外大自然的親子正能量，復活了雙面的魅力；即日起至2025年11月30日國家地理服飾羽絨全系列商品全面95折，享受冬季的溫暖一起探索更多有趣的生活。

國家地理 2025 秋冬的旗艦系列 ATLAS，是為當代探索家打造的極致時髦裝備。本系列完合了先進技術與時髦設計：採頂級波蘭 80:20 RDS鵝絨填充，實現了極致的輕盈與無與倫比的保暖。另有EIRA與POOULI兩大輕羽絨主線，重新定義了都市潮流家在冬季的穿搭哲學。

傅孟柏穿著最新NRN羽絨外套系列。（圖／品牌業者提供）

NRN 系列(Return To Nature) 承襲探索精神，首度推出羽絨外套採用RDS鵝絨80:20，將探索家所需的穿搭，機能設計巧妙融入獨特的輪廓剪裁中，多口袋的設計如同探索家所需的儲物空間運用，YKK雙向拉鍊，可展現搭配時尚感提升設計性，實用與風格並重

去年備受喜愛的 CAYMAN 與 HERON 系列強勢回歸，並注入全新風格。CAYMAN 長版連帽外套採波蘭頂級RDS鵝絨(Goose 80:20)，輕盈保暖。後領選用柔軟短絨布料，並配備雙向拉鍊，提供多樣穿搭造型的自由度。最受歡迎的輕量HERON系列，RDS 人道認證 80:20 鵝絨，並經奈米抗菌處理。本季重磅推出丹寧藍新色，實現輕盈保暖的時尚升級，春秋可單穿、初冬可內搭，外套或背心百搭性極高。

傅孟柏穿著最新羽絨系列。（圖／品牌業者提供）

眼鏡及太陽眼鏡製造與販售的品牌 OWNDAYS（總公司：東京都品川區，代表取締役社長：海山丈司）宣布，木村拓哉擔任全球代言人，11月5日起，在台灣與日本播出以「進化中的大人」為主題的新廣告。

OWNDAYS宣布，木村拓哉擔任全球代言人。（圖／品牌業者提供）

「黑色眼淚」篇中，以「黑色眼淚」作為深刻的象徵意象。隨著年齡增長，人們會經歷許多不如意的事，有時憤怒、不安、有時逞強，或者喜悅，各種情感交錯。將外界的變化產生的喜怒哀樂，這些情緒吞下、以平靜的姿態面對他人，這正是「大人的從容」。而這樣的歷練，逐漸孕育出「深邃的黑」。

「黑色眼淚」象徵的並非單純的悲傷，而是人心中蘊藏的情感深度與成熟。在本次廣告中，木村拓哉配戴 OWNDAYS 的新系列「BACK in BLACK」黑框眼鏡與多焦點眼鏡，在獨特的世界觀中，以時尚卻自然的姿態，展現出大人的生活風格。影片完全未使用動畫，而是透過光線、色彩與造型去演出，真實呈現出眼鏡跨越時間與環境、持續貼近日常並不斷進化的姿態。

木村拓哉配戴OWNDAYS新系列「BACK in BLACK」黑框眼鏡與多焦點眼鏡。（圖／品牌業者提供）

本季，MAISON KITSUNÉ 以品牌發跡地——巴黎皇宮為靈感，打造全新 2025 秋冬系列服飾，同時以全新裝潢亮相台北忠孝SOGO門市。這次的系列不僅延續品牌獨有的法日融合美學，更以現代學院風重新演繹法式優雅，從巴黎的古典石柱、幾何線條與建築結構汲取靈感，展現自由不羈的摩登風範；新店空間則以品牌標誌性的色調搭配天然木質紋理，延續MAISON KITSUNÉ簡約而溫潤的質地語彙，讓城市中的每個角落都能感受當代法式的自由節奏。演員吳念軒以一日店長身份現身，他以 MAISON KITSUNÉ 2025 秋冬系列造型亮相—現代學院感的淺藍色條紋襯衫搭配復古象牙白的開襟針織衫，並著用鞋側裝飾品牌狐狸標誌的經典小白鞋，展現優雅中帶點俏皮的巴黎男孩氣息。

MAISON KITSUNÉ忠孝SOGO煥新開幕邀人氣演員吳念軒站台。（圖／品牌業者提供）

2025 秋冬系列以巴黎皇宮標誌性的黑白條紋柱為靈感，成為整季視覺焦點。整體系列以中性基調展開——灰、黑、駝與粉白貫穿全季，營造時髦且高雅的學院氣息。女裝部分以羽絨外套、短版夾克與百褶裙塑造立體廓形；男裝則以西裝外套、羊羔毛夾克為主，細節中融入MAISON KITSUNÉ 法式優雅的放鬆線條。本季針織系列尤為值得關注，女裝有貝殼粉與鼠尾草綠等亮眼色彩單品為本季點綴柔和氛圍；男裝則推出以字母編織與毛海材質為主的學院風毛衣，兼具溫度與層次。

來自日本職人的頂級手作皮革品牌 TSUCHIYA KABAN 土屋鞄製造所微風信義店以嶄新面貌揭幕，並推出期間限定的購入禮與滿額禮活動，誠摯傳遞品牌對每位顧客的感謝心意。微風信義店整體設計延續品牌一貫的極簡美學，空間佈局明亮而寬敞，透過清晰的動線與留白美感，讓皮革製品自然地成為空間中的主角。從外觀延伸至內部，皆選用柔和的灰色調，搭配溫潤材質的展示檯面，蘊藏著日式職人的溫度與靜謐氛圍。

TSUCHIYA KABAN土屋鞄製造所微風信義店以嶄新面貌揭幕。（圖／品牌業者提供）

慶微風信義店開幕，至 11 月 16 日，於實體店鋪消費並追蹤官方 Instagram 或訂閱電子報，出示完成畫面，即可獲得台灣限定購入禮「60 週年紀念竹扇」乙支；單筆消費滿 15,000 元，即可獲得「限量手工皮革筆」乙支，累積消費滿 25,000 元，更可獲得「高級皮革保養四件組」乙組。數量有限，贈完為止。

限量手工皮革筆。（圖／品牌業者提供）

當 AI 正以前所未有的速度改變創意產業，時尚圈也迎來一場由科技驅動的「新流行革命」。從設計靈感、審美語言到流行趨勢的形成，AI 不僅重塑了人們的日常生活，也正在重新定義「未來感」的時尚主流。當科技滲入創作的每一個細節，虛實交錯的美學語彙正成為新世代最具代表性的風格符號。

SKECHERS UNO RYZE生來顛覆，舒華帶你輕鬆駕馭Y3K前衛風格。（圖／品牌業者提供）

順應這股浪潮，運動品牌 SKECHERS 以「AI × 未來感 × Y3K 美學」為靈感，2025 秋冬新品系列重新詮釋科技時代的潮流語言，由品牌代言人舒華 (SHUHUA) 以融合科技感與浪漫氣質的未來造型現身詮釋 UNO RYZE 及 VAR-CITY 形象大片，走進未來感十足的潮流「舒式宇宙（The Comfortverse）」。

德國百年內衣品牌Triumph 黛安芬這回不只談「舒適」，更讓時尚隨著節奏動起來！以超越百年的工藝與美學為基底，跨界運動休閒領域，推出「Athleisure 城市律動系列」，並宣布由備受MZ世代新星 Lily 許韶恩擔任品牌大使，以氣質出眾與自然知性的特質，展現品牌邁向年輕化生活風格的新形象。

Lily擔任Triumph Athleisure品牌大使。（圖／品牌業者提供）

Triumph黛安芬於 11 月 2 日至 11 月 18 日在新光三越南西一館1F打造期間限定Athleisure快閃店，以鏡面金屬線條結合律動光影，構築出城市中的運動伸展場；活動現場Lily 許韶恩也以時尚的運動造型俏麗亮相，邀大家一同體驗【 Just Like You 】舒適Ｘ時尚的嶄新篇章！

秋冬腳步悄然展開，永續輕珠寶品牌FROMETO推出〈The Journey to Re-See Myself 獨旅〉系列輕珠寶飾品，以「獨旅．與自己重逢」為主題打造系列飾品，陪伴每位獨旅者在每段自我對話的旅途中，重新尋見內在的光。迎來嶄新節氣，FROMETO同步推終身保修服務，期望能延續輕珠寶的生命週期；搭配百貨周年慶，於FROMETO忠孝SOGO概念店祭出限時優惠，凡於11月6日至11月17日期間消費滿NT$3,000即享現折NT$300優惠，再贈限量純銀珍珠耳環一對（限量 50 對），質感贈禮值得珍藏。

FROMETO全新〈The Journey to Re-See Myself獨旅〉系列飾品。（圖／品牌業者提供）

未來的「家」，或許不只是牆與屋頂構成的住所，也可以是一處能讓心靈安放的所在。統一集團旗下藝文品牌玲廊滿藝主辦的展覽《未來棲居》，首次與尊彩藝術中心合作，將於 11 月 7 日 在 DREAM PLAZA 6 樓博客來書店舉辦藝術座談會，邀請尊彩藝術中心總監Jimmy與三位台灣藝術家——嚴靖傑、黃頤勝、徐主音展開對談，從藝術的視角出發，思考未來人類的居所與精神棲地。活動當日亦邀台灣知名的手碟演奏家，聲音療癒師-陳沛元帶來手碟演出，以聲音回應作品中的靜謐與遙想。

漂流系列：宇宙海洋觀測站。（圖／品牌業者提供）

