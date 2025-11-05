傅孟柏穿國家地理服飾羽絨外套秀完美身形 木村拓哉竟流出「黑色眼淚」
記者李鴻典／台北報導
迎接接下來的冬季來臨，國家地理服飾最令人期待的羽絨外套，2025年不僅新增許多款式，從都市到戶外甚至雪地都可以符合所有消費者的需求，今年更有許多材質與羽絨的品質大升級，皆使用RDS的羽絨，選用更寒冷的產地動物羽絨，讓保暖品質再提升，重量上卻更輕盈，搭配來自韓國總部的設計，穿上羽絨外套不再是厚重而是展現身型與時尚潮流美感的搭配。
新款系列更搭載與NASA美國太空總署的儲熱內襯，高效保暖與高品質耐用度；今年秋冬國家地理服飾首邀雙面男星-傅孟柏展現最新款羽絨外套，戲劇上挑戰反派亮眼的他，讓每個人看到他不同的一面，現實生活新手爸爸展露許多戶外大自然的親子正能量，復活了雙面的魅力；即日起至2025年11月30日國家地理服飾羽絨全系列商品全面95折，享受冬季的溫暖一起探索更多有趣的生活。
國家地理 2025 秋冬的旗艦系列 ATLAS，是為當代探索家打造的極致時髦裝備。本系列完合了先進技術與時髦設計：採頂級波蘭 80:20 RDS鵝絨填充，實現了極致的輕盈與無與倫比的保暖。另有EIRA與POOULI兩大輕羽絨主線，重新定義了都市潮流家在冬季的穿搭哲學。
NRN 系列(Return To Nature) 承襲探索精神，首度推出羽絨外套採用RDS鵝絨80:20，將探索家所需的穿搭，機能設計巧妙融入獨特的輪廓剪裁中，多口袋的設計如同探索家所需的儲物空間運用，YKK雙向拉鍊，可展現搭配時尚感提升設計性，實用與風格並重
去年備受喜愛的 CAYMAN 與 HERON 系列強勢回歸，並注入全新風格。CAYMAN 長版連帽外套採波蘭頂級RDS鵝絨(Goose 80:20)，輕盈保暖。後領選用柔軟短絨布料，並配備雙向拉鍊，提供多樣穿搭造型的自由度。最受歡迎的輕量HERON系列，RDS 人道認證 80:20 鵝絨，並經奈米抗菌處理。本季重磅推出丹寧藍新色，實現輕盈保暖的時尚升級，春秋可單穿、初冬可內搭，外套或背心百搭性極高。
眼鏡及太陽眼鏡製造與販售的品牌 OWNDAYS（總公司：東京都品川區，代表取締役社長：海山丈司）宣布，木村拓哉擔任全球代言人，11月5日起，在台灣與日本播出以「進化中的大人」為主題的新廣告。
「黑色眼淚」篇中，以「黑色眼淚」作為深刻的象徵意象。隨著年齡增長，人們會經歷許多不如意的事，有時憤怒、不安、有時逞強，或者喜悅，各種情感交錯。將外界的變化產生的喜怒哀樂，這些情緒吞下、以平靜的姿態面對他人，這正是「大人的從容」。而這樣的歷練，逐漸孕育出「深邃的黑」。
▼影片來自YouTube，若遭移除請見諒
「黑色眼淚」象徵的並非單純的悲傷，而是人心中蘊藏的情感深度與成熟。在本次廣告中，木村拓哉配戴 OWNDAYS 的新系列「BACK in BLACK」黑框眼鏡與多焦點眼鏡，在獨特的世界觀中，以時尚卻自然的姿態，展現出大人的生活風格。影片完全未使用動畫，而是透過光線、色彩與造型去演出，真實呈現出眼鏡跨越時間與環境、持續貼近日常並不斷進化的姿態。
本季，MAISON KITSUNÉ 以品牌發跡地——巴黎皇宮為靈感，打造全新 2025 秋冬系列服飾，同時以全新裝潢亮相台北忠孝SOGO門市。這次的系列不僅延續品牌獨有的法日融合美學，更以現代學院風重新演繹法式優雅，從巴黎的古典石柱、幾何線條與建築結構汲取靈感，展現自由不羈的摩登風範；新店空間則以品牌標誌性的色調搭配天然木質紋理，延續MAISON KITSUNÉ簡約而溫潤的質地語彙，讓城市中的每個角落都能感受當代法式的自由節奏。演員吳念軒以一日店長身份現身，他以 MAISON KITSUNÉ 2025 秋冬系列造型亮相—現代學院感的淺藍色條紋襯衫搭配復古象牙白的開襟針織衫，並著用鞋側裝飾品牌狐狸標誌的經典小白鞋，展現優雅中帶點俏皮的巴黎男孩氣息。
2025 秋冬系列以巴黎皇宮標誌性的黑白條紋柱為靈感，成為整季視覺焦點。整體系列以中性基調展開——灰、黑、駝與粉白貫穿全季，營造時髦且高雅的學院氣息。女裝部分以羽絨外套、短版夾克與百褶裙塑造立體廓形；男裝則以西裝外套、羊羔毛夾克為主，細節中融入MAISON KITSUNÉ 法式優雅的放鬆線條。本季針織系列尤為值得關注，女裝有貝殼粉與鼠尾草綠等亮眼色彩單品為本季點綴柔和氛圍；男裝則推出以字母編織與毛海材質為主的學院風毛衣，兼具溫度與層次。
來自日本職人的頂級手作皮革品牌 TSUCHIYA KABAN 土屋鞄製造所微風信義店以嶄新面貌揭幕，並推出期間限定的購入禮與滿額禮活動，誠摯傳遞品牌對每位顧客的感謝心意。微風信義店整體設計延續品牌一貫的極簡美學，空間佈局明亮而寬敞，透過清晰的動線與留白美感，讓皮革製品自然地成為空間中的主角。從外觀延伸至內部，皆選用柔和的灰色調，搭配溫潤材質的展示檯面，蘊藏著日式職人的溫度與靜謐氛圍。
慶微風信義店開幕，至 11 月 16 日，於實體店鋪消費並追蹤官方 Instagram 或訂閱電子報，出示完成畫面，即可獲得台灣限定購入禮「60 週年紀念竹扇」乙支；單筆消費滿 15,000 元，即可獲得「限量手工皮革筆」乙支，累積消費滿 25,000 元，更可獲得「高級皮革保養四件組」乙組。數量有限，贈完為止。
當 AI 正以前所未有的速度改變創意產業，時尚圈也迎來一場由科技驅動的「新流行革命」。從設計靈感、審美語言到流行趨勢的形成，AI 不僅重塑了人們的日常生活，也正在重新定義「未來感」的時尚主流。當科技滲入創作的每一個細節，虛實交錯的美學語彙正成為新世代最具代表性的風格符號。
順應這股浪潮，運動品牌 SKECHERS 以「AI × 未來感 × Y3K 美學」為靈感，2025 秋冬新品系列重新詮釋科技時代的潮流語言，由品牌代言人舒華 (SHUHUA) 以融合科技感與浪漫氣質的未來造型現身詮釋 UNO RYZE 及 VAR-CITY 形象大片，走進未來感十足的潮流「舒式宇宙（The Comfortverse）」。
德國百年內衣品牌Triumph 黛安芬這回不只談「舒適」，更讓時尚隨著節奏動起來！以超越百年的工藝與美學為基底，跨界運動休閒領域，推出「Athleisure 城市律動系列」，並宣布由備受MZ世代新星 Lily 許韶恩擔任品牌大使，以氣質出眾與自然知性的特質，展現品牌邁向年輕化生活風格的新形象。
Triumph黛安芬於 11 月 2 日至 11 月 18 日在新光三越南西一館1F打造期間限定Athleisure快閃店，以鏡面金屬線條結合律動光影，構築出城市中的運動伸展場；活動現場Lily 許韶恩也以時尚的運動造型俏麗亮相，邀大家一同體驗【 Just Like You 】舒適Ｘ時尚的嶄新篇章！
秋冬腳步悄然展開，永續輕珠寶品牌FROMETO推出〈The Journey to Re-See Myself 獨旅〉系列輕珠寶飾品，以「獨旅．與自己重逢」為主題打造系列飾品，陪伴每位獨旅者在每段自我對話的旅途中，重新尋見內在的光。迎來嶄新節氣，FROMETO同步推終身保修服務，期望能延續輕珠寶的生命週期；搭配百貨周年慶，於FROMETO忠孝SOGO概念店祭出限時優惠，凡於11月6日至11月17日期間消費滿NT$3,000即享現折NT$300優惠，再贈限量純銀珍珠耳環一對（限量 50 對），質感贈禮值得珍藏。
未來的「家」，或許不只是牆與屋頂構成的住所，也可以是一處能讓心靈安放的所在。統一集團旗下藝文品牌玲廊滿藝主辦的展覽《未來棲居》，首次與尊彩藝術中心合作，將於 11 月 7 日 在 DREAM PLAZA 6 樓博客來書店舉辦藝術座談會，邀請尊彩藝術中心總監Jimmy與三位台灣藝術家——嚴靖傑、黃頤勝、徐主音展開對談，從藝術的視角出發，思考未來人類的居所與精神棲地。活動當日亦邀台灣知名的手碟演奏家，聲音療癒師-陳沛元帶來手碟演出，以聲音回應作品中的靜謐與遙想。
更多三立新聞網報導
【一文爽吃】普發萬元、雙11狂加碼！燒肉、炸雞、漢堡、薯條全都吃爆
超商戰雙11 全家隨買跨店取抽111杯大杯經典拿鐵
普發一萬碰雙11 這裡買爆抽現金11111元、機票、AirPods
準鳳凰對台灣威脅多大？專家曝影響最劇時程：這天起降雨增多
其他人也在看
Hello Kitty 2025秋冬聯名盤點！UNDERCOVER滿滿蝴蝶結回歸、PEACH JOHN甜辣背心太燒了
從1974年誕生至今，Hello Kitty的可愛不只是童年記憶，更成為流行文化的象徵，到了2025秋冬，日系內衣品牌PEACH JOHN、台灣品牌AIR SPACE都與Hello Kitty推出全新的聯名系列，而日本潮流品牌UNDERCOmarie claire 美麗佳人 ・ 20 小時前
炫富新選擇：瑜伽品牌ALO進軍精品圈一顆包賣破10萬元！aespa寧寧、Kylie Jenner都在背
洛杉磯瑜伽品牌ALO以簡約時髦的設計感和名人社群行銷手法，擄獲年輕世代的心，穿上ALO成為一種生活品味與品質的展現。雖然ALO備受名人們喜愛，但它的一般運動服裝約台幣兩千至六千元，對普通民眾來說並非遙不可及，比起精品相對容易負擔。不過ALOmarie claire 美麗佳人 ・ 20 小時前
蕭志夫《遊時尚．心自成衣》時尚油畫個展台中登場 展出至年底
【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】台灣首創時尚油畫藝術家蕭志夫，在台中市南屯區北極星咖啡館推出《遊時尚．心自互傳媒 ・ 1 天前
準鳳凰威力挑戰強颱！「1原因」北轉機率增高 路徑曝光恐直撲台灣
原本在關島附近的熱帶擾動90W，於今（4）日增強為熱帶性低氣壓TD29，中央氣象署預估，可能在今明2天就會生成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專表示，準鳳凰強度不排除可能達到強颱，且在周遭環境及另一波冷高壓影響下，北轉機率增高，極有可能直撲台灣東部。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 5 小時前
范姜彥豐被塑造成軟飯男！前東家看不下去 揭解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐日前出面指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），對此，粿粿也發出17分鐘的長片回應，其中提到自己一肩扛起家計，家...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
準鳳凰颱風恐襲台！ 氣象專家：11至13日風雨最強烈
關島南方海面的熱帶性低氣壓預計最快今（5）日增強為鳳凰颱風，並可能發展為一個風場廣大且強度高的颱風。氣象專家吳聖宇表示，目前預報路徑不排除登陸台灣，下周二至周四（11至13日）將是風雨影響最劇烈的時期，高壓強弱變化將是決定颱風北轉時間及角度的關鍵因素。中天新聞網 ・ 3 小時前
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」民視 ・ 6 小時前
黃明志躲2天投案！雪碧深夜再發聲 曝謝侑芯生前最後對話：起雞皮疙瘩
台灣網紅謝侑芯猝死，馬來西亞籍歌手黃明志捲入命案，大馬警方4日通緝命案中的關鍵人物黃明志。黃明志失聯2天後，今（5）日凌晨現身警局投案。謝侑芯摯友雪碧4日深夜再發聲自清，強調與黃明志只是普通朋友，也曝光謝侑芯生前與她的最後對話。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
棒球／「不死鳥」宣告復出？郭泓志PO文說決定復出、粉絲瘋猜去哪兒
台灣傳奇球星郭泓志曾歷經8次開刀治療手肘、肩膀，但卻總是能戰勝傷痛重返投手丘，也讓他獲得「不死鳥」的封號，近年他將重心轉往演藝圈轉型主持人，不過4日晚間郭泓志突然在自己的社群媒體曬出自己指導年輕球員投球姿勢的照片，還驚人地寫下：「我決定復出」，貼文一出馬上引起粉絲暴動，瘋猜他是否要續寫不死鳥傳奇。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
世界大賽史上最狂G7！冠軍機率9度劇烈變動 創歷史紀錄
2025年世界大賽第七戰成為棒球史上最瘋狂的比賽之一。洛杉磯道奇與多倫多藍鳥激戰至延長賽才分出勝負，這是大聯盟史上僅第三次出現「冠軍戰決勝場進入延長局」的情況。最終，道奇以一記罕見的雙殺守備結束比賽，奪下隊史第二連霸，也讓這場大戰注定被載入史冊。鏡報 ・ 2 天前
「鳳凰」強度上看強颱！ 專家警告：非常接近台灣東部
中央氣象署預估，今年第26號颱風「鳳凰」將於明（5）日生成！氣象專家林得恩提醒，目前位於西北太平洋的熱帶性低氣壓（TD29）發展條件相當有利，不僅有高度機率發展為颱風外，強度甚至可能達到「中颱至強颱」等級。中天新聞網 ・ 1 天前
醫界王陽明三婚也撐不住？Alice刪光合照 社群徹底斷聯醫美圈傳「又離了」
據《鏡週刊》報導，有讀者爆料Alice自今年以來頻繁出國旅遊，造訪美國、沖繩、峇里島與上海等地，發文時更不乏「從今天開始的每一天都只會越來越好」、「向前走就會看到光」等字句，語氣間透露出獨自面對人生新篇章的氛圍。另外，自去年4月起，賴弘國的IG再無Alice身影。兩人...CTWANT ・ 1 天前
股市恐全面回檔20%？AI科技股倒一片 專家曝2未爆彈：巴菲特又笑了
美股全面下跌，科技股成為重災區，市場對於AI估值過高的疑慮再度出現，那斯達克大跌逾2%，S&P500下跌1.17%，比特幣更是一度跌破10萬美元創下6月以來新低，風險資產全面遭到拋售。對此，財經專家王董的大盤籌碼在臉書發文表示，市場結構的脆弱度完全曝露，大量資金湧入2項資產避險，只能說滿手現金的巴菲特又賭對了。根據《CNBC》等外媒報導，高盛執行長所羅門（D......風傳媒 ・ 6 小時前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 2 天前
MLB》藍鳥與世界大賽冠軍的距離！只差「十億分之一秒」
多倫多藍鳥隊在世界大賽第7戰，9局下一出局滿壘，Isiah Kiner-Falefa利用二壘滾地球滑回本壘時，被判封殺出局，透過攝影記者的照片，只差「十億分之一秒」藍鳥隊就可以拿到世界大賽冠軍。TSNA ・ 5 小時前
一台車、一座城，都市短跑新選手！我與宏佳騰Coopop 01同城日常的小冒險。
當微型電動車遇上繁忙都會，通勤不再是負擔，而是樂趣。作為一名汽車媒體編輯，這次試騎宏佳騰Coopop 01，讓我對日常短程代步多了一層新認識。它的靈巧身形與機動性能，頗與都市生活節奏相契合，越騎越有感，確實是「城市玩家」的好夥伴。輕巧有型，街頭穿梭輕鬆自在？Coopop 01為宏佳騰首款微型電動車，專為都會短程通勤設計，車身極為小巧，全長約1,420mm，軸距997mm，且不含電池重38.5公斤，座高735mm，任何身形騎士都能輕鬆駕馭。採用輕量化鋁合金車架搭配高效省電的無刷輪轂馬達，搭配輕盈起步及700W動力。外型走呆萌帥氣路線，LED頭燈造型被形容有點類似電影《瓦力》的風格，十分討喜。車體管架設計與電池置於底板，讓置物空間實用，還有USB充電孔和Keyless免鑰匙功能，整體設計符合都市機動性需求且具備便利安全配備。騎上宏佳騰Coopop 01的那一刻，真的有種「這輛微電車真是城市短程通勤的秘密武器」的感覺。它身形小巧，輕盈的鋁合金車架讓我感覺彷彿一隻輕巧的舞者，在台北市的巷弄和街頭自由穿梭，完全不卡卡，這在日常生活中非常實用。平常從家裡到捷運站，或是到附近超市、咖啡館拿個外帶，這CARLINK鏈車網 ・ 1 天前
范姜彥豐遭貼軟爛男標籤 前東家回應實情：粿粿很沒水準
31歲女星粿粿（江瑋琳）上週曬出近18分鐘影片，澄清婚變的來龍去脈，其中她指出自己負擔多數家用，連房子的頭期款8成也是她出的，讓外界對范姜彥豐貼上了「軟爛男」印象。對此，媒體報導范姜的前東家凱渥表示，原本范姜算是他們的首席男模，婚前工作穩定，反批評粿粿這番話很沒水準。中時新聞網 ・ 10 小時前
王子遭喜鵲娛樂切割！介入婚姻當小王 疑惹怒高層
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導王子（邱勝翊）近期遭范姜彥豐指控介入與粿粿間的婚姻，對此，王子也在第一時間坦承並道歉，昨（4）日深夜更二度發出聲明再...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
王子早知會被爆！律師聲明函「只有1重點」 網刷一排問：會不會娶粿粿
范姜彥豐日前爆料老婆粿粿婚內出軌，對象竟是藝人王子（邱勝翊），事件延燒至今仍未平息。王子3日由經紀公司表示「暫時停止演藝工作」，4日晚間二度貼出道歉文並曬出律師聲明，認了他付不出賠償金額，希望分期慢慢償還，並會與粿粿共同面對，律師聲明傳達一大重點，就是「希望風波能夠止步於此，避免讓事件傷害再次擴大。」三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前