傅孟柏穿28公斤太空裝 熱到全脫

影集《黑盒子》上周播出首波單元《造物獄》，在LINE TV與NETFLIX雙平台勇奪收視冠軍，第二波單元《星際救援》隨即舉辦搶先特映會，邀請主演傅孟柏、製作人蘇莞筑與原作漫畫家Pony現身，與影迷近距離互動、分享幕後拍攝趣事。

傅孟柏飾演遭遇太空風暴，在宇宙漂流的太空人「孟白」，在絕望之際與外星生物「小白」相遇。傅孟柏分享，當初接演的動機，是對「宇宙」題材充滿好奇與想像力；身為演員，只要遇到有趣的角色與故事，都會積極爭取挑戰，不會侷限於特定類型。 談到與角色相似之處，傅孟柏笑說：「在地球上都沒什麼朋友，差別是他（孟白）還有個外星朋友！」幽默回應讓現場笑成一片。

《星際救援》是整個劇組籌備過程中最耗心力、執行難度最高的單元之一，尤其太空艙內的拍攝更是挑戰極大。當時棚內溫度高達37度，演員必須穿上重達28公斤的太空服，還要佩戴頭盔與無線電設備，為了幫助演員散熱，嘗試過水冷式、風扇式等不同方式。傅孟柏笑說：「經過各種測試後，考慮到熱度、重量的問題，到最後選擇最簡單的方式，就是全部都脫掉。」

他補充，他並非「全脫光」，而是將太空衣內層防摩擦衣等裝備脫掉，這樣效果反而更好，但也因此每隔2、3分鐘就得脫下太空衣散熱。

此外，為真實呈現宇宙氛圍，劇組特地移師全台首座LED虛擬攝影棚拍攝，打造媲美科幻大片的視覺場景。傅孟柏也嘗試各種「星球漫步」的動作，揣摩不同重力環境下的肢體感受。