傅孟柏自揭「雙重兵史」 快退伍慘遭兵變「小王竟是自己朋友」

〔記者李紹綾／台北報導〕傅孟柏今(5日)出席羽絨服飾品牌活動，被問到最近演藝圈掀起的「閃兵風波」，他表示出道前就已入伍，陸軍當了1個月，卻因驗出扁平足改服替代役。服役期間他還慘遭兵變，更離譜的是「小王」竟是他的朋友。不過他笑說當時並沒有情傷，「那段時間滿好玩，看到很多看不到的事情」。

傅孟柏回憶，當年因還有一堂通識課沒修，為了不想浪費時間，他打算先休學去當兵，結果入伍後命運急轉直下，「我原本在金六結當陸軍，訓練完去國軍醫院體檢，想說多一天假，結果被驗出扁平足，直接被判替代役體位」，他哭笑不得地說：「我還跟輔導長說我已經很適應了欸，結果一個月後被退訓，再去成功嶺重新新訓一次，等於兩種兵都當過。」

更慘的是，傅孟柏入伍前一天才因環島摔斷手腕，「那時手裝著鐵護腕進去新訓，伏地挺身都要握拳撐，結果被班長盯上，一直說『你覺得這樣很厲害是不是』，我只能說沒有啦。」他笑說：「其實國軍比你還怕你受傷，如果講出來，可能要多等兩個月才能進去。」

傅孟柏坦言，一開始以為扁平足可以不用當兵，後來得知還是要服役，被問心情是否失落？他說：「當然會啊！那時候我查了資料，好像扁平足當滿4個月可以直退伍，結果當了1個月被發現是扁平足，只能變替代役，很奇怪對不對。」

被轉服替代役後，傅孟柏分發到「移民署收容所」，工作內容超乎想像，「裡面關的是非法拘留、逃逸或犯罪的外國人」，至於有沒有壓制過落跑的外國人？他說有遇過，但不敢動手，「因為他半夜跑到山裡，超恐怖，很多奇奇怪怪的」。

被問當兵期間有沒有歷經兵變？傅孟柏說：「有啦！快退伍的時候被兵變。」他突然碎念：「晚上站夜哨，看著路燈上蚊子飛來飛去，眼淚就這樣掉下來。」問及如何發現被兵變？他欲言又止說：「我不敢講，老婆在場。」得知老婆其實知道後，他才坦然解釋，指當時的女友很誠實地說出一切，「沒有搞失聯，她很坦然地告訴我。」至於小王是不是認識的人？他淡淡回：「是我朋友。」讓全場一陣驚呼。

